Έτοιμη για την επιστροφή της στην Αφρική, όπου η τελευταία φορά που έγινε γκραν πρι ήταν το 1993, είναι η Formula 1, καθώς υπάρχει συμφωνία πλέον με την κυβέρνηση της Ρουάντα.

Το σενάριο της επιστροφής της Formula 1 στην αφρικανική ήπειρο έπαιζε εδώ και καιρό και όλα δείχνουν πως θα γίνει πραγματικότητα, καθώς οι συζητήσεις με την κυβέρνηση της Ρουάντα ολοκληρώθηκαν με συμφωνία.

Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει προς το παρόν από καμία εκ των δύο πλευρών, η παγκόσμια ομοσπονδία αυτοκινήτου (FIA), όμως, προαναγγέλλει συνέντευξη Τύπου στο Κιγκάλι, πρωτεύουσα της Ρουάντα, την επόμενη εβδομάδα.

Εκεί, όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινωθεί επισήμως η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2030, με τη Ρουάντα να ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη αφρικανική χώρα που θα φιλοξενήσει γκραν πρι, μετά τη Νότια Αφρική το 1993.