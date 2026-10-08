Στην Ακρόπολη, με τον Παρθενώνα να αποτελεί το σκηνικό της ομιλίας του, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να συνδέσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δυτικός κόσμος, παρουσιάζοντας παράλληλα τη δική του πολιτική προσέγγιση για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αξιοποίησε εκτενώς αναφορές στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την τέχνη και την πολιτική ιστορία, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στα Ομηρικά έπη, τους Περσικούς Πολέμους και την αθηναϊκή ηγεμονία. Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον στις ΗΠΑ, καθώς απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ ήδη διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Από την Αθήνα στην αμερικανική δημοκρατία

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησης Ρούμπιο ήταν η ιστορική σύνδεση ανάμεσα στη δημοκρατική παράδοση της αρχαίας Αθήνας και στην αμερικανική δημοκρατία, η οποία συμπληρώνει φέτος 250 χρόνια.

Ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε στον Παρθενώνα ως ένα διαχρονικό σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και επιχείρησε να παρουσιάσει μια συνέχεια ανάμεσα στον «χρυσό αιώνα» του Περικλή και στις σημερινές πολιτικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη ρεαλιστική προσέγγιση του Θουκυδίδη, επιχειρώντας να τη συνδέσει με τη σύγχρονη αντίληψη για τη διεθνή πολιτική.

«Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας: στους πανύψηλους κίονες, στους θόλους και στα μνημεία σε όλη την πρωτεύουσά μας», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στη Φιλαδέλφεια, την πόλη όπου γεννήθηκε το αμερικανικό Σύνταγμα, υπογραμμίζοντας την ελληνική προέλευση της ονομασίας της.

«Ταυτόχρονα, η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφεια, είναι από μόνη της ένα ελληνικό όνομα» υπενθύμισε ο Αμερικανός υπουργός, ενώ παράλληλα στάθηκε στους «ιδρυτές» του αμερικανικού έθνους και στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αρχαιότητα επηρέασε τη σκέψη και τη διαμόρφωση των αμερικανικών κέντρων λήψης αποφάσεων.

«Η ομιλία της χρονιάς»

Η εμφάνιση του Μάρκο Ρούμπιο στην Ακρόπολη και το περιεχόμενο της ομιλίας του προκάλεσαν εκτενή σχόλια από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποτίμηση της Wall Street Journal, η οποία χαρακτήρισε την παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού ως μια από τις σημαντικότερες πολιτικές ομιλίες της χρονιάς.

«Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Κατά την άποψή μας, είναι η ομιλία της χρονιάς, αναφέρει.

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται: «Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε στην καρδιά του ζητήματος λέγοντας στην Ακρόπολη ότι η Δύση μπορεί να αναγεννηθεί ανακαλώντας τις ιστορικές αρετές και τις φιλοδοξίες της».

Το αμερικανικό μέσο υποστήριξε ακόμη ότι:

«Ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει μια κρίση αυτοπεποίθησης, ηθική και πολιτική, η οποία διαβρώνει την ευημερία του και τη βούλησή του να υπερασπιστεί τις αρχές του. Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για «τη Δύση», πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα».

Το μήνυμα προς την Ευρώπη

Στην ομιλία του Ρούμπιο στάθηκε και η New York Times, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο μήνυμα που απηύθυνε προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον “λήθαργο” και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης. Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα δυτικά κράτη πρέπει να επαναφέρουν στο προσκήνιο μια παλαιότερη νοοτροπία εξερεύνησης και κατάκτησης ως μέρος του πολιτισμού τους, προκειμένου να παραμείνουν “στην κορυφή του κόσμου”» αναφέρουν οι New York Times στην παρουσίαση της ομιλίας του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα.

Το CNN, από την πλευρά του, αντιμετώπισε την παρουσία Ρούμπιο στην Αθήνα υπό το πρίσμα των αμερικανικών πολιτικών εξελίξεων και της συζήτησης για την επόμενη ημέρα του κινήματος MAGA.

«Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφήσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA» γράφει το CNN, «διαβάζοντας την ομιλία της Τετάρτης με πιο «αμερικανικό» φίλτρο.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο, «στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού, με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με έναν άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα την Τετάρτη είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσει τις εικασίες για τις μελλοντικές προεδρικές του βλέψεις. Έμμεσα, τον παρουσίασε τόσο ως διάδοχο όσο και ως εκσυγχρονιστή του κινήματος «Πρώτα η Αμερική», λίγες μόλις εβδομάδες πριν η κούρσα για το 2028 μπει δυναμικά σε τροχιά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».

Η ανάγνωση του Guardian

Στην ομιλία Ρούμπιο αναφέρθηκε και ο Guardian, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση που επιχείρησε ο Αμερικανός υπουργός ανάμεσα στην αρχαιότητα και την πολιτική φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από την προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τον Guardian, «ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ανατρέχει στο παρελθόν για να προωθήσει την προσέγγιση “Πρώτα η Αμερική” του Τραμπ».

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση του βρετανικού μέσου:

«Στη σκιά του Παρθενώνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ παρουσίασε μια επιλεκτική ανάγνωση της Ιστορίας, καλώντας την Ευρώπη να “ξυπνήσει από τον λήθαργό της”».

Ο Guardian εκτιμά ακόμη ότι: «Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εκφώνησε μια απολογία για την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, εμπνευσμένη από την κλασική αρχαιότητα, πραγματοποιώντας μια ευρεία ομιλία με φόντο τον Παρθενώνα στην Αθήνα, η οποία έμοιαζε ιδανική για προεκλογικές διαφημίσεις σε περίπτωση που διεκδικήσει την προεδρία το 2028. Στην ομιλία του, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης έκανε ιστορικούς παραλληλισμούς, από τους ιδρυτές, τους φιλοσόφους και τους κατακτητές της αρχαιότητας έως το σύγχρονο αμερικανικό πνεύμα, αλλά και με την ίδια την πορεία της οικογένειάς του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδιαίτερα προσεγμένη ομιλία περιείχε μια έντονη απόρριψη του είδους της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής που ο Τραμπ έχει κατηγορήσει για τα προβλήματα της Αμερικής και της Ευρώπης, μεταξύ άλλων για την αυξανόμενη παράνομη μετανάστευση και τη μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό. Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και υπερασπίστηκε την απολογητική επιδίωξη εθνικής ισχύος από την πλευρά των ΗΠΑ».