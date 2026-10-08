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Όταν ο 75χρονος διαιτητής έμεινε ακίνητος στο καναβάτσο, αρκετοί θεατές πίστεψαν αρχικά ότι παρακολουθούσαν ακόμη μία σκηνή του θεάματος. Όμως, στη διοργάνωση επαγγελματικής πάλης στο Μεξικό, η ακινησία του Χεράρδο Χερμάν Πινέδα δεν ήταν προσποίηση. Ο διαιτητής, γνωστός ως «El Búho», έχασε τη ζωή του, ενώ ο παλαιστής που φέρεται να του εφάρμοσε την επικίνδυνη λαβή συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στο Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, στην περιοχή Μινεράλ ντε λα Ρεφόρμα της πολιτείας Ιδάλγο. Σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα, ο «El Hijo de Fishman» τέθηκε στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη ευθύνη του.

Η στιγμή που το θέαμα σταμάτησε

Στην κεντρική αναμέτρηση της διοργάνωσης συμμετείχαν ο «El Hijo de Fishman» και ο «Máscara Sagrada NG». Ο διαιτητής είχε εμπλακεί στη δράση μέσα στο ρινγκ, όταν, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο 36χρονος παλαιστής τού εφάρμοσε τη λαβή «martinete», γνωστή διεθνώς ως «piledriver».

Ο Πινέδα παρέμεινε πεσμένος στο καναβάτσο. Η αρχική εντύπωση ορισμένων θεατών ότι επρόκειτο για σκηνοθετημένη αντίδραση έδωσε τη θέση της στην ανησυχία, καθώς δεν σηκωνόταν.

Κλήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η λαβή στο επίκεντρο της έρευνας

Οι αναφορές για το «martinete» βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Ωστόσο, η ακριβής αιτία θανάτου και η ενδεχόμενη άμεση σύνδεσή της με τη συγκεκριμένη κίνηση παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα, οι αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τόσο τι προκάλεσε τον θάνατο του διαιτητή όσο και εάν προκύπτει ποινική ευθύνη του παλαιστή. Η σύλληψη δεν προδικάζει το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.

Ερωτήματα και για την ασφάλεια της διοργάνωσης

Παράλληλα, δημοσιεύματα θέτουν ερωτήματα για την ιατρική κάλυψη της εκδήλωσης, αναφέροντας ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο ή ιατρικό προσωπικό στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού. Οι αναφορές αυτές χρειάζονται αποσαφήνιση στο πλαίσιο της έρευνας.

Η διοργανώτρια εταιρεία El Patrón Espectáculos εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του Πινέδα και ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει νομική υποστήριξη στον συλληφθέντα παλαιστή. Ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια του διαιτητή και ζήτησε υπευθυνότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Για την κοινότητα της μεξικανικής επαγγελματικής πάλης, ο θάνατος του «El Búho» αφήνει πίσω του ένα συγκεκριμένο και κρίσιμο ερώτημα: ποια μέτρα προστασίας υπήρχαν για τους ανθρώπους μέσα στο ρινγκ και πόσο γρήγορα μπορούσε να δοθεί βοήθεια όταν έγινε σαφές ότι το περιστατικό ήταν πραγματικό.