Όταν ο 75χρονος διαιτητής έμεινε ακίνητος στο καναβάτσο, αρκετοί θεατές πίστεψαν αρχικά ότι παρακολουθούσαν ακόμη μία σκηνή του θεάματος. Όμως, στη διοργάνωση επαγγελματικής πάλης στο Μεξικό, η ακινησία του Χεράρδο Χερμάν Πινέδα δεν ήταν προσποίηση. Ο διαιτητής, γνωστός ως «El Búho», έχασε τη ζωή του, ενώ ο παλαιστής που φέρεται να του εφάρμοσε την επικίνδυνη λαβή συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στο Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, στην περιοχή Μινεράλ ντε λα Ρεφόρμα της πολιτείας Ιδάλγο. Σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα, ο «El Hijo de Fishman» τέθηκε στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη ευθύνη του.

Este es el momento en que una función de lucha libre se convierte en tragedia. El réferi Gerardo Germán Pineda, "El Búho", de 75 años, recibe un martinete durante una función en Hidalgo y queda tendido sobre la lona. Inicialmente, muchos asistentes creyeron que formaba parte del espectáculo, pero minutos después se confirmó su fallecimiento. La maniobra, conocida como martinete o piledriver, está prohibida o restringida en diversas comisiones de lucha libre por el alto riesgo de provocar lesiones cervicales y medulares. El Hijo de Fishman, de 36 años, fue detenido en el lugar por homicidio culposo y enfrenta de 5 a 15 años de prisión si es condenado; se espera una audiencia en las próximas 48 horas Una noche de entretenimiento terminó en luto para la lucha libre mexicana. #LuchaLibre #HijoDeFishman #ElBúho #Hidalgo #Martinete #Tragedia #PancracioMexicano #ÚltimaHora — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) October 8, 2026

Η στιγμή που το θέαμα σταμάτησε

Στην κεντρική αναμέτρηση της διοργάνωσης συμμετείχαν ο «El Hijo de Fishman» και ο «Máscara Sagrada NG». Ο διαιτητής είχε εμπλακεί στη δράση μέσα στο ρινγκ, όταν, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο 36χρονος παλαιστής τού εφάρμοσε τη λαβή «martinete», γνωστή διεθνώς ως «piledriver».

Ο Πινέδα παρέμεινε πεσμένος στο καναβάτσο. Η αρχική εντύπωση ορισμένων θεατών ότι επρόκειτο για σκηνοθετημένη αντίδραση έδωσε τη θέση της στην ανησυχία, καθώς δεν σηκωνόταν.

Κλήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

🚨🤼‍♂️ ¡Tragedia en la lucha libre: Fallece el réferi "El Búho" en plena función en Mineral de la Reforma en Hidalgo Una jornada deportiva en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, culminó en tragedia tras reportarse el deceso del reconocido réferi Gerardo Germán Pineda, popularmente conocido en el ambiente luchístico como “El Búho”. Los hechos se registraron durante la contienda estelar de la velada. De acuerdo con los primeros testimonios del público e integrantes de la función, el gladiador Hijo de Fishman presuntamente aplicó un “martinete” sobre la humanidad del réferi, provocando que este se desplomara inmediatamente sobre la lona. Equipos de emergencia acudieron de urgencia para brindarle maniobras de reanimación; sin embargo, confirmaron la pérdida de signos vitales. Derivado del incidente, José Ángel "N" fue trasladado ante las autoridades correspondientes. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio inicio a las investigaciones para esclarecer las causas exactas del fallecimiento y deslindar responsabilidades #LuchaLibre #MineralDeLaReforma #Elbuho #Deportivo11DeJulio #PGJEH #Noticias #Hidalgo — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) October 8, 2026

Η λαβή στο επίκεντρο της έρευνας

Οι αναφορές για το «martinete» βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Ωστόσο, η ακριβής αιτία θανάτου και η ενδεχόμενη άμεση σύνδεσή της με τη συγκεκριμένη κίνηση παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα, οι αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τόσο τι προκάλεσε τον θάνατο του διαιτητή όσο και εάν προκύπτει ποινική ευθύνη του παλαιστή. Η σύλληψη δεν προδικάζει το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.

¡Desgracia! Muere réferi tras ‘martinete’ hecho por el luchador Hijo de Fishman, quien está detenido por homicidio culposo. #Latinus #InformaciónParaTi https://t.co/kip4SBIjV7 — Latinus (@latinus_us) October 8, 2026

Ερωτήματα και για την ασφάλεια της διοργάνωσης

Παράλληλα, δημοσιεύματα θέτουν ερωτήματα για την ιατρική κάλυψη της εκδήλωσης, αναφέροντας ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο ή ιατρικό προσωπικό στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού. Οι αναφορές αυτές χρειάζονται αποσαφήνιση στο πλαίσιο της έρευνας.

Η διοργανώτρια εταιρεία El Patrón Espectáculos εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του Πινέδα και ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει νομική υποστήριξη στον συλληφθέντα παλαιστή. Ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια του διαιτητή και ζήτησε υπευθυνότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Για την κοινότητα της μεξικανικής επαγγελματικής πάλης, ο θάνατος του «El Búho» αφήνει πίσω του ένα συγκεκριμένο και κρίσιμο ερώτημα: ποια μέτρα προστασίας υπήρχαν για τους ανθρώπους μέσα στο ρινγκ και πόσο γρήγορα μπορούσε να δοθεί βοήθεια όταν έγινε σαφές ότι το περιστατικό ήταν πραγματικό.