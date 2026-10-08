Την απώλεια 36 κιλών κατάφερε να πετύχει η Σοφία Βογιατζάκη, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση του αποτελέσματος μέσα από καθημερινές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, χωρίς να ακολουθεί αυστηρούς περιορισμούς στη διατροφή της.

Η ηθοποιός τοποθετήθηκε για την πορεία της προσπάθειάς της στην τηλεοπτική εκπομπή «Happy Day», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχω διώξει κι άλλο βάρος. Το ζήτημα είναι να χάσω λίγο ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος που τα διατηρώ».

Οι επιλογές στη διατροφή και η στάση απέναντι στη γυμναστική

Όσον αφορά το καθημερινό της πρόγραμμα, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν καταφεύγει σε στερήσεις αγαπημένων τροφών. «Δεν στερούμαι κάτι, αν θελήσω την πάστα, θα τη φάω. Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά», δήλωσε στη συνέντευξή της.

Παράλληλα, εξήγησε πως η φυσική της δραστηριότητα βασίζεται αποκλειστικά στο βάδισμα, καθώς η κλασική άσκηση δεν αποτελεί αγαπημένη της ενασχόληση. Όπως σημείωσε: «Περπάτημα κάνω. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική. Εντάξει, θα μου πεις αν θες χρόνο βρίσκεις, αλλά δεν την αγαπάω πολύ τη γυμναστική. Περπατάω πολύ μαζί με τον σκύλο».