Κάποτε βρισκόταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Σήμερα, το γουεταπούγκα (wētāpunga), το βαρύτερο έντομο στον κόσμο, κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή χάρη σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αναπαραγωγής και διατήρησης. «Το είδος αυτό ήταν απειλούμενο στην αρχή του προγράμματος και πλέον δεν είναι απειλούμενο αλλά ανακάμπτει», δήλωσε στο RNZ ο δρ. Κρις Γκριν, επίτιμος ερευνητικός συνεργάτης του Τμήματος Προστασίας της Νέας Ζηλανδίας.

Ο Γκριν ήταν ένας από τους συγγραφείς μελέτης στο New Zealand Journal of Zoology, στην οποία περιγράφεται η προσπάθεια διατήρησης που οδήγησε στην απελευθέρωση περισσότερων από 11.000 από αυτά τα τεράστια έντομα στη φύση.

Γνωστό και ως γιγάντιο γουέτα του νησιού Λίτλ Μπάριερ, το τεράστιο αυτό έντομο συγγενεύει με τους γρύλους και τις ακρίδες και μπορεί να φτάσει τα 35 γραμμάρια, βάρος μεγαλύτερο από εκείνο ενός σπουργιτιού ή ενός ποντικιού. Μάλιστα, μια έγκυος θηλυκή γουέτα έφτασε το εντυπωσιακό βάρος των 71 γραμμαρίων.

«Το μέγεθος των ενήλικων θηλυκών θα μπορούσε άνετα να καλύψει ολόκληρη την παλάμη σας», ανέφερε ο Γκριν. Τα γιγαντιαία γουέτα μπορούν να φτάσουν σε μήκος περίπου 10 εκατοστών, ενώ το άνοιγμα των ποδιών τους μπορεί να αγγίξει τα 20 εκατοστά.

Κάποτε ζούσαν σε ολόκληρο το Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, όμως σχεδόν αφανίστηκαν μετά την άφιξη των εποίκων, την καταστροφή των δασών τους και την εισαγωγή γατών και αρουραίων. Όπως συνέβη και με άλλα πτηνά και ζώα χωρίς φυσικές άμυνες απέναντι σε εισβολείς, τα γουέτα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτά τα αρπακτικά.

Μέχρι τη δεκαετία του 1990 είχαν εξαφανιστεί από την ηπειρωτική Νέα Ζηλανδία, με τον μοναδικό άγριο πληθυσμό να έχει απομείνει στο Χαουτούρου/Λίτλ Μπάριερ Άιλαντ.

Για να σωθεί το είδος, ειδικοί από το Butterfly Creek και τον Ζωολογικό Κήπο του Όκλαντ ανέπτυξαν νέες τεχνικές εκτροφής. Οι νύμφες τρέφονταν με φρέσκο φύλλωμα, πρωτεΐνη σε μορφή νιφάδων ψαριού και φυλλόχωμα, ενώ μεγάλοι αριθμοί εντόμων εκτρέφονταν σε κοινόχρηστα κλουβιά από δίχτυ.

Από το 2010, όταν τα γουέτα μπορούσαν πλέον να επιβιώσουν μόνα τους, άρχισαν να απελευθερώνονται στη φύση. Συνολικά 11.214 γουεταπούγκα έχουν απελευθερωθεί σε νησιά χωρίς θηρευτές και σε δύο περιφραγμένα καταφύγια στην ηπειρωτική Νέα Ζηλανδία.

Το πρόγραμμα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε τα έντομα δημιούργησαν στα νέα τους ενδιαιτήματα σταθερούς πληθυσμούς που αναπαράγονται για πολλές γενιές. Σε μία έρευνα, οι επιστήμονες εντόπισαν 28,5 έντομα ανά άτομο για κάθε ώρα αναζήτησης, έναντι μόλις 1,4 στο Λίτλ Μπάριερ Άιλαντ.

Το 2022, χάρη στην ανάκαμψη του πληθυσμού, το είδος υποβαθμίστηκε από «Απειλούμενο» σε «Απειλούμενο – Αυξανόμενο σε εθνικό επίπεδο».

«Το μέλλον του γουεταπούγκα φαίνεται λαμπρό», δήλωσε ο Γκριν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ίδια επιτυχία μπορεί να επαναληφθεί και με άλλα απειλούμενα είδη, όπως το σκαθάρι Canterbury knobbled weevil και αρκετά είδη ντόπιων ελαφοσκαθαριών.