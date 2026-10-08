Πίσω από τις κοινές εμφανίσεις και τις φωτογραφίες στα κόκκινα χαλιά, ο Τζο Μανγκανιέλο περιγράφει μια καθημερινότητα με εξαντλητικούς πόνους, νοσηλείες και φόβο για το αν θα επιβιώσει. Στη νέα αυτοβιογραφία του, ο ηθοποιός μιλά για την επταετή περιπέτεια της υγείας του και για τη μοναξιά που, όπως υποστηρίζει, ένιωθε στον γάμο του με τη Σοφία Βεργκάρα.

Το βιβλίο «Bloodlines», που κυκλοφορεί στις 13 Οκτωβρίου, επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφορετικές εκδοχές των δύο ηθοποιών για τον χωρισμό τους. Αυτή τη φορά, όμως, στο επίκεντρο της αφήγησης του Μανγκανιέλο βρίσκεται η μάχη με ένα αυτοάνοσο νόσημα και το παράπονό του ότι η τότε σύζυγός του αρνούνταν να τον αγκαλιάσει, ακόμη και όταν της το ζητούσε επίμονα.

Η επέμβαση που άλλαξε την καθημερινότητά του

Σύμφωνα με την αφήγησή του, τα προβλήματα άρχισαν λίγο μετά τον γάμο τους, το 2015. Οι κοιλιακοί πόνοι έγιναν τόσο έντονοι ώστε δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει, ενώ ακολούθησαν πυρετοί, εξανθήματα και εξάντληση.

Ο πρωταγωνιστής του «True Blood» έχασε περίπου 27 κιλά και το 2016 υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε τμήμα του εντέρου του. Μετά το χειρουργείο χρειάστηκε να χρησιμοποιεί σάκο στομίας.

Στην περιγραφή εκείνης της κρίσιμης στιγμής υπάρχει και μια σημαντική αναφορά στη Βεργκάρα: ο ίδιος αναγνωρίζει ότι βρισκόταν στο πλευρό του και έδωσε την έγκριση για την αφαίρεση του τμήματος του εντέρου όσο εκείνος χειρουργούνταν, μια απόφαση που, όπως αναφέρει το People, του έσωσε τη ζωή.

Το παράπονο για την αγκαλιά και η Μπαμπλς

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ωστόσο, ο Μανγκανιέλο υποστηρίζει ότι η ασθένεια επιβάρυνε τη σχέση τους, η οποία έχασε τη συναισθηματική της επαφή. Στο βιβλίο αποδίδει στην πρώην σύζυγό του ψυχρότητα και ισχυρίζεται ότι εκείνη κορόιδευε το δέσιμό του με τη Μπαμπλς, το μικρό τσιουάουα που υιοθέτησε το 2019.

Ήταν μια περίοδος κατά την οποία, όπως αποκαλύπτει, είχε αυτοκτονικές σκέψεις. Η φροντίδα του σκύλου τού έδωσε έναν καινούργιο σκοπό μέσα στην καθημερινότητα της ασθένειας.

«Από ασθενής, έγινα εκείνος που φρόντιζε κάποιον άλλον», περιγράφει.

Οι αναφορές στη συμπεριφορά της Βεργκάρα αποτελούν τη δική του εκδοχή. Το People σημειώνει ότι οι εκπρόσωποί της δεν είχαν απαντήσει στο αίτημά του για σχόλιο κατά τη δημοσίευση.

Δύο διαφορετικές εκδοχές για τα παιδιά και τον χωρισμό

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούλιο του 2023. Τον Ιανουάριο του 2024, η Βεργκάρα είχε δηλώσει στην El País ότι εκείνος ήθελε παιδιά, ενώ η ίδια δεν επιθυμούσε να γίνει ξανά μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ο Μανγκανιέλο είχε αμφισβητήσει αυτή την εξήγηση και επανέρχεται τώρα με περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως υποστηρίζει, είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά η επιδείνωση της υγείας του τον έκανε τελικά να εγκαταλείψει την προοπτική της πατρότητας. Φοβόταν ότι δεν θα ζούσε για να μεγαλώσει ένα παιδί.

«Τώρα ο κόσμος έχει ανοίξει ξανά μπροστά μου»

Σήμερα, ο ηθοποιός δηλώνει ότι δεν υποφέρει πλέον από πόνους και έχει σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι αρραβωνιασμένος με την Κέιτλιν Ο’ Κόνορ και αντιμετωπίζει ξανά ως πιθανότητα τη δημιουργία οικογένειας.

Παρά τις αιχμηρές αναφορές στην πρώην σύζυγό του, λέει στο People ότι ο χωρισμός δεν είναι ο σκοπός του βιβλίου. Θέλει, εξηγεί, να μιλήσει για μια πλευρά της ζωής του που έκρυβε επί χρόνια.

Το μεγαλύτερο βήμα, όπως το περιγράφει, είναι ότι μπορεί πλέον να σκέφτεται το μέλλον: «Επί επτά χρόνια πίστευα ότι θα πέθαινα την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ο κόσμος έχει ανοίξει ξανά μπροστά μου».