Από την απόφαση για στρατιωτική υποστήριξη στο τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή περνούν η Τουρκία και το Πακιστάν, μετά την ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μέκκας για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Στο επίκεντρο των τεχνικών διαβουλεύσεων βρίσκονται η αεράμυνα, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και η αντιμετώπιση των επιθέσεων από την Υεμένη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε την Πέμπτη ότι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αξιολογούν την τουρκική συνεισφορά, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει συμμετοχή της Άγκυρας σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Η απόφαση έχει ληφθεί – Τώρα εξειδικεύεται η βοήθεια

Η στρατιωτική υποστήριξη προς το Ριάντ είχε ήδη συμφωνηθεί στην έκτακτη συνάντηση των τριών χωρών, στις 5 Οκτωβρίου.

Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν τότε την ενεργοποίηση του συμφώνου αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν τον Αύγουστο, προβλέποντας την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στο σαουδαραβικό έδαφος. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω επιθέσεων κατά της χώρας από τους Χούθι της Υεμένης.

Οι σημερινές δηλώσεις του Φιντάν αφορούν την εξειδίκευση αυτής της συνδρομής. Δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, αριθμοί προσωπικού ή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης.

Αεράμυνα και ηλεκτρονικός πόλεμος στις προτεραιότητες

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από στρατιωτικούς αξιωματούχους, σε συνεργασία με το Πακιστάν.

«Γίνονται τεχνικές εκτιμήσεις, μαζί με το Πακιστάν, σχετικά με το τι είδους συμβολή μπορεί να έχει η Τουρκία στην άμυνα, ιδιαίτερα απέναντι στις επιθέσεις που πραγματοποιούνται από την Υεμένη», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι εργασίες επικεντρώνονται «ιδιαίτερα στους τομείς της αεράμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και σε άλλα τεχνικά ζητήματα».

Ο Φιντάν εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την ταχύτητα με την οποία προχωρούν η οργάνωση και η πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας, παρά το σύντομο διάστημα από την υπογραφή της.

«Δεν πρόκειται για συμφωνία επίθεσης»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος υπουργός στα όρια της συνεργασίας.

«Όταν μια χώρα που συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία δέχεται επίθεση, στέκεστε στο πλευρό της για την άμυνά της. Δεν πρόκειται για συμφωνία επίθεσης», ανέφερε.

Και διευκρίνισε: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα σε άλλη χώρα, στο έδαφός της, για να πραγματοποιήσει εκεί μια επίθεση».

Η τοποθέτηση αφορά τον σκοπό της τουρκικής συμμετοχής: υποστήριξη της άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς εμπλοκή σε επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτη χώρα. Δεν αναιρεί την προηγούμενη απόφαση για ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων στο πλαίσιο του συμφώνου.

Οι επιθέσεις και η οργάνωση της συμμαχίας

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η έκτακτη συνεδρίαση είχε δύο βασικά αντικείμενα: τις επιθέσεις που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία και τις αποφάσεις για τη θεσμική λειτουργία της συνεργασίας.

«Υπήρχαν ορισμένες σοβαρές αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν σχετικά με τη θεσμική οργάνωση. Πραγματοποιήσαμε τις σχετικές ψηφοφορίες και λάβαμε τις αποφάσεις μας», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα εξετάζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Για τις επικείμενες εκλογές στο Ισραήλ, εκτίμησε ότι ακόμη και μια κυβερνητική αλλαγή δύσκολα θα επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Το ζητούμενο πλέον για τη Συμφωνία της Μέκκας είναι πώς η κοινή δέσμευση θα μετατραπεί σε συγκεκριμένη αμυντική υποστήριξη. Οι τεχνικές αποφάσεις που εκκρεμούν θα καθορίσουν τόσο την έκταση της τουρκικής συνδρομής όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει στην πράξη το τριμερές σχήμα.