Με την άμυνά του να είναι και πάλι εξαιρετική και την επίθεση να κάνει μια χαρά τη δουλειά της, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο Telekom Center Athens και έκανε το 4×4 στη Euroleague.

Με τις δύο ομάδες να έχουν από τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, η αναμέτρησή τους ήταν ντέρμπι κορυφής και είχε προαναγγελθεί ως το πρώτο πολύ δύσκολο τεστ για την ομάδα που χτίζει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τεστ που πέρασαν με απόλυτη επιτυχία οι «πράσινοι», καθώς πήραν πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς τη νίκη και συνεχίζουν στην κορυφή, υποχρεώνοντας τους Τούρκους του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην πρώτη τους ήττα.

Ο αγώνας άρχισε με τους Τούρκους να είναι… ζεστοί και να προηγούνται με 5 πόντους (9-14) στο πεντάλεπτο, ο Ομπράντοβιτς όμως άρχισε τις αλλαγές, ο Φρανσίσκο έδινε λύσεις και οι «πράσινοι» με επιμέρους σκορ 9-2 πέρασαν μπροστά με 18-16 και έκλεισαν στο +3 (27-24) την πρώτη περίοδο.

Το «τριφύλλι» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη, με τον Φρανσίσκο να συνεχίζει απτόητος και το σκορ να γίνεται 40-31 στο 15′, στο τελευταίο πεντάλεπτο όμως πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έγιναν αρκετά λάθη και αυτό έδωσε την ευκαιρία στη Φενέρ να μειώσει σε 46-41.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις με τον Ρογκαβόπουλο που πέτυχε 8 πόντους και η διαφορά πήγε στο +15 (62-47), με τους Τούρκους να προσπαθούν να παραμείνουν στο παιχνίδι και να τα καταφέρνουν με τα τρίποντα του Μέλι.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 67-55 και οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι το ίδιο άψογοι στην άμυνα, ενώ στην επίθεση είχαν πολλούς παίκτες να προσφέρουν. Έτσι, στο 32′ η διαφορά πήγε στους 20 πόντους (78-58), με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να στήνουν το δικό τους πάρτι και να βλέπουν την ομάδα τους να παίρνει την 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια με το τελικό 92-74.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 67-55, 92-74

Παναθηναϊκός (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο 17 (2), Μπάντιο 7 (1), Χέιζ-Ντέιβις 19 (2), Ρογκαβόπουλος 10 (1), Γκραντ, Λεσόρ 19, Γιαμπουσέλε 8 (1), Μπόνγκα, Μήτογλου 8, Μαντζούκας 2, Φαλ 2.

Φενέρμπαχτσε (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκαμ 5 (1), Μπάλντουιν 9, Μέλι 9 (2), Σανλί, Χόρτον-Τάκερ 9, Τζούζανγκ 2 (2), Φόρεστ 2, Κι 13 (1), Κλάιμπερν 6 (2), Σίλβα 2, Σιλντς 6, Σαργιούνας 3 (1).