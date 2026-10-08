Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και αρκετά ακόμη γνώριμα πρόσωπα.

Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και μόνο μία θα παραμείνει αήττητη, με τους Τούρκους να πηγαίνουν στο Telecom Center Athens για μια τελευταία χαλαρή προπόνηση.

Εκεί, ο Γιασικεβίτσιους είχε την ευκαιρία να δει τον Δημήτρη Διαμαντίδη με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στον Παναθηναϊκό, ενώ τα είπε σε εξαιρετικό κλίμα και με τον General Manager της ΚΑΕ, Δημήτρη Κοντό, αλλά και τον Head of Operations, Σάββα Αρώνη.

Από εκεί και πέρα, ο «Σάρας» θα δει και τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Φραγκίσκο Αλβέρτη και Μάικ Μπατίστ, με την πράσινη ΚΑΕ να ανεβάζει στα social media βίντεο από την παρουσία του προπονητή της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center, γράφοντας: «Ο κόουτς Σάρας Γιασικεβίτσιους επέστρεψε στο σπίτι μας».