Ηλεκτροσόκ, ξυλοδαρμούς, εικονικούς πνιγμούς και παρατεταμένη απομόνωση περιγράφει το νέο κατηγορητήριο της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Οι εισαγγελικές αρχές τούς αποδίδουν συμμετοχή σε σύστημα καταστολής και βασανισμού αντιπάλων του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.

Η νέα δίωξη για «συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη βασανιστηρίων» προστίθεται στις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων που ήδη αντιμετωπίζει το ζεύγος. Oι νέες κατηγορίες αφορούν πολιτικούς αντιπάλους και Αμερικανούς πολίτες, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν η διατήρηση της εξουσίας.

🚨U.S. Attorney Jamie McDonald for @SDNYnews on the new torture charges against Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores: “This case is the result of incredible cooperation among law enforcement agencies, and it shows that we and our law enforcement partners will make exceptional efforts to investigate and prosecute human rights abuses, narco-terrorism, and narcotics trafficking around the world.” — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 8, 2026

Τι αποδίδουν οι εισαγγελείς στον πρώην πρόεδρο

Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφονται πρακτικές καταστολής κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μαδούρο, από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Σύμφωνα με τη Washington Post, το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο είχε τον έλεγχο των υπηρεσιών και των αξιωματούχων που διέπρατταν βασανιστήρια, έδινε εντολές για παράνομες κρατήσεις και βασανισμό συγκεκριμένων προσώπων και ενημερωνόταν για την τύχη κρατουμένων. Πρόκειται για ισχυρισμούς της εισαγγελίας, οι οποίοι θα κριθούν στο δικαστήριο.

Από τη σύλληψη στο Καράκας στη δίκη της Νέας Υόρκης

Ο Μαδούρο και η Φλόρες κρατούνται στη Νέα Υόρκη από τον Ιανουάριο, μετά τη σύλληψή τους στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις, σε στρατιωτική επιχείρηση.

Η δίκη τους έχει οριστεί για την 1η Ιουνίου 2027. Η πληροφορία για την επικείμενη προσθήκη των κατηγοριών περί βασανιστηρίων είχε δημοσιοποιηθεί από αμερικανικά μέσα την προηγουμένη.

U.S. authorities have charged Nicolás Maduro with torture and other human rights abuses in a new indictment, adding to existing drug trafficking charges. https://t.co/FJcLIpqQF3 — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης της Φλόρες

Η Σίλια Φλόρες, η οποία συμπληρώνει τα 70 χρόνια της στις 15 Οκτωβρίου, είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί επικαλούμενη καρδιολογικά προβλήματα. Το αίτημά της απορρίφθηκε.

Με τη νέα δίωξη, η υπόθεση αποκτά ακόμη μία διάσταση: πέρα από τις καταγγελίες για ναρκωτικά και όπλα, στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας μπαίνουν πλέον και οι μέθοδοι με τις οποίες, κατά τις αμερικανικές αρχές, το ζεύγος επιχειρούσε να καταστείλει την αμφισβήτηση της εξουσίας του.