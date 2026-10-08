Για την απόκτηση του Λουίς Εντουάρντο από τη Γκρέμιο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, όπως και η Σαχτάρ Ντόνετσκ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Γκρέμιο, οι συμπατριώτες του όμως πιστεύουν ότι θα αποχωρήσει νωρίτερα καθώς θα πάρει μεταγραφή σε ευρωπαϊκή ομάδα και μένει να φανεί ποια θα είναι αυτή.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα το «Lance», ο Ολυμπιακός και η Σαχτάρ είναι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και οι Ουκρανοί φέρονται να τα βρήκαν στη Γκρέμιο προσφέροντας 8 εκατ. ευρώ.

EUROPA DESEJA CRIA DO GRÊMIO! 🔵⚫💎 Em informação apurada e confirmada pelo Lance!, Olympiacos e Shakhtar Donetsk buscam a contratação de Luis Eduardo, cria das categorias de base do Grêmio. O clube ucraniano possui um pré-acordo com o Imortal em valores que giram em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 44,7 milhões), mas a equipe da Grécia tenta atravessar a negociação e deve realizar uma proposta em janeiro. #redes6 #LanceInforma #Notícia — Lance! (@lancenet) October 8, 2026

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν οι Βραζιλιάνοι, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι διατεθειμένοι να παρατήσουν την υπόθεση και ετοιμάζουν την πρότασή τους με στόχο να αποκτήσουν τον Λουίς Εντουάρντο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.