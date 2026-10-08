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Για την απόκτηση του Λουίς Εντουάρντο από τη Γκρέμιο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, όπως και η Σαχτάρ Ντόνετσκ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Γκρέμιο, οι συμπατριώτες του όμως πιστεύουν ότι θα αποχωρήσει νωρίτερα καθώς θα πάρει μεταγραφή σε ευρωπαϊκή ομάδα και μένει να φανεί ποια θα είναι αυτή.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα το «Lance», ο Ολυμπιακός και η Σαχτάρ είναι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και οι Ουκρανοί φέρονται να τα βρήκαν στη Γκρέμιο προσφέροντας 8 εκατ. ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν οι Βραζιλιάνοι, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι διατεθειμένοι να παρατήσουν την υπόθεση και ετοιμάζουν την πρότασή τους με στόχο να αποκτήσουν τον Λουίς Εντουάρντο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.