Η Μαργκρέτε της Δανίας, μια από τις αδερφές της Άννας Μαρίας, επέλεξε ένα ιδιαίτερο κόσμημα για την πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της. Η πρώην βασίλισσα φόρεσε καρφίτσα με 135 διαμάντια στη συναυλία για τα 300 χρόνια της εκκλησίας του παλατιού του Φρέντενσμποργκ.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, με τη Μαργκρέτε να παρακολουθεί τη συναυλία μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, πριγκίπισσα Μπενεντίκτε. Οι δύο αδελφές εμφανίστηκαν μαζί στην ιστορική εκκλησία, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο των 300 χρόνων από τα εγκαίνιά της.

Η καρφίτσα με τα 135 διαμάντια δεν είναι ένα ακόμη κόσμημα από τη συλλογή της Μαργκρέτε. Δημιουργήθηκε ειδικά για τα 50 χρόνια από την άνοδό της στον δανικό θρόνο, το 2022, και σχεδιάστηκε από τον οίκο Georg Jensen.

Το κόσμημα είναι κατασκευασμένο από 18 καράτια χρυσό και λευκόχρυσο, ενώ πάνω του βρίσκονται συνολικά 135 διαμάντια κοπής μπριγιάν. Το σχέδιο περιλαμβάνει έναν κυκλικό σχηματισμό και μια χρυσή ακτίνα, στοιχεία που συνδέθηκαν με το προσωπικό μότο της Μαργκρέτε: «Η βοήθεια του Θεού, η αγάπη του λαού, η δύναμη της Δανίας».

Η βασίλισσα Μαργκρέτε φορά την καρφίτσα την ημέρα που της παρουσιάστηκε με αφορμή τα 50 της χρόνια στο θρόνο στις 14 Ιανουαρίου του 2022

Το κόσμημα των 135 διαμαντιών που δημιουργήθηκε για το ιωβηλαίο της

Η επιλογή της Μαργκρέτε αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της σχέσης της με τον συγκεκριμένο χώρο. Η πρώην βασίλισσα είχε συμμετάσχει σε προηγούμενες εκδηλώσεις που συνδέονταν με την εκκλησία του παλατιού και είχε ασχοληθεί προσωπικά με καλλιτεχνικά έργα που προορίζονταν για τον ναό.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 300 χρόνια από την ολοκλήρωση της εκκλησίας το 1726. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η χορωδία κοριτσιών της εκκλησίας και το σύνολο Concerto Copenhagen, με έργα που συνδέονται με την ιστορία του χώρου αλλά και νέα σύνθεση που δημιουργήθηκε ειδικά για την επέτειο.

Η Άννα Μαρία και η Μαργκρέτε είναι τελευταία και η πρώτη κόρη του βασιλιά Φρειδερίκου Θ΄ και της βασίλισσας Ίνγκριντ. Η τρίτη αδελφή τους είναι η πριγκίπισσα Μπενεντίκτε, η οποία βρέθηκε επίσης μαζί με τη Μαργκρέτε στη συγκεκριμένη δημόσια εμφάνιση.

Η σχέση των τριών αδελφών συνδέει δύο βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Η Μαργκρέτε υπήρξε βασίλισσα της Δανίας για περισσότερα από 50 χρόνια, μέχρι την παραίτησή της το 2024, ενώ η Άννα Μαρία έγινε το 1964 βασίλισσα των Ελλήνων μετά τον γάμο της με τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο.

Η Μαργκρέτε, πάντως, εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία στη δημόσια ζωή της Δανίας, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις με πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Και αυτή τη φορά, το βλέμμα στράφηκε στην καρφίτσα που είχε δημιουργηθεί ειδικά για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της βασιλείας της.