Ο γιος του θα διεκδικεί το τρόπαιο με τη Melbourne Victory. Ο ίδιος, όμως, θα υποστηρίζει τη South Melbourne, την ομάδα της ελληνικής ομογένειας. Για τον Άλαν Ντέιβιντσον, τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή της Αυστραλίας, αυτή η επιλογή έχει τις ρίζες της πολύ μακριά από τα γήπεδα: στα σχολικά του χρόνια, όταν τα Ελληνόπουλα στάθηκαν δίπλα του απέναντι στον ρατσισμό.

Ο τελικός του Κυπέλλου Αυστραλίας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο AAMI Park, φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες της Μελβούρνης και βάζει την οικογένεια Ντέιβιντσον σε μια ξεχωριστή θέση. Ο Τζέισον θα βρίσκεται στο γήπεδο με τη Victory, αλλά ο πατέρας του έχει ήδη εξηγήσει γιατί η καρδιά του παραμένει δεμένη με την αντίπαλο.

«Θα υποστηρίζω τη South Melbourne, γιατί χρωστάω τη ζωή μου στους Έλληνες», είπε. Την ιστορία του ανέδειξε ο ομογενειακός Νέος Κόσμος.

"I would die tomorrow for the Greeks." South Melbourne legend Alan Davidson has showed his love and respect for his club and the Greek community, who saved him from his "tough" upbringing as a Japanese child in Australia. This Saturday his son Jason will captain Hellas’ opponents Melbourne Victory in the Australia Cup Final. Football. This is why we love it. — 10 Sport (@10SportAU) October 8, 2026

Τα παιδιά που τον ρωτούσαν αν είναι καλά

Ο Άλαν μεγάλωσε στη Μελβούρνη τη δεκαετία του 1960, με Αυστραλό πατέρα και Γιαπωνέζα μητέρα από τη Χιροσίμα. Όπως περιέγραψε σε τηλεοπτική εμφάνιση μαζί με τον γιο του, η καταγωγή του τον έκανε στόχο εκφοβισμού και ξυλοδαρμών στο σχολείο.

Μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, θυμάται ποιοι ήταν εκείνοι που τον πλησίαζαν για να δουν αν χρειαζόταν βοήθεια.

«Οι Έλληνες ήταν οι μόνοι που έρχονταν και με ρωτούσαν: “Είσαι καλά;”», αφηγήθηκε.

Αυτή η παρέα τον έφερε κοντά στο ποδόσφαιρο. Όχι επειδή ονειρευόταν ήδη μια μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή ήθελε να βρίσκεται μαζί με τα παιδιά που τον είχαν αποδεχθεί.

«Έπαιζαν ποδόσφαιρο, δεν ήξερα τι ήταν το ποδόσφαιρο ούτε ήμουν καλός, αλλά προπονούμουν ασταμάτητα, μόνο και μόνο για να είμαι κοντά στους Έλληνες», εξήγησε.

Few will be more torn at the @AustraliaCup final than Alan Davidson. On one hand, his son @jasondavidson29 is set to captain @gomvfc But he can’t ever repay Melbourne’s Greek community and @smfc for how they changed his life. Feature for @aap_sports https://t.co/ru24J6JfMi — Anna Harrington (@AnnaHarrington) October 8, 2026

Μια ομάδα που έγινε δεύτερη οικογένεια

Η σχέση εκείνη εξελίχθηκε σε δεσμό ζωής με τη South Melbourne, τον σύλλογο που ιδρύθηκε το 1959 και συνδέθηκε με την ελληνική κοινότητα της πόλης ως South Melbourne Hellas.

Στην ιστορία της συναντώνται ονόματα με ιδιαίτερο βάρος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, από τον Κώστα Νεστορίδη μέχρι τον Άγγελο Ποστέκογλου. Για τον Ντέιβιντσον, όμως, το δέσιμο προηγείται των τίτλων και των μεγάλων ονομάτων. Η ομάδα συνδέεται με την αποδοχή που βρήκε όταν τη χρειαζόταν περισσότερο.

Γι’ αυτό και η παρουσία του γιου του στην αντίπαλη πλευρά δεν σβήνει την ευγνωμοσύνη του. Στον τελικό θα συναντηθούν δύο σημαντικά κομμάτια της ζωής του: η οικογένειά του και ο σύλλογος που τον βοήθησε να αισθανθεί ότι ανήκει κάπου.

Το πρώτο επίσημο ραντεβού τους κρίνει ένα τρόπαιο

Η αναμέτρηση έχει και ξεχωριστή αγωνιστική σημασία: South Melbourne και Melbourne Victory θα συναντηθούν για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, με το Κύπελλο να περιμένει τον νικητή. Σύμφωνα με τη Victory, ο τελικός είναι ήδη sold out. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:35 τοπική ώρα, δηλαδή στις 11:35 το πρωί του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας.

Η South Melbourne εξασφάλισε την πρώτη της συμμετοχή στον τελικό της διοργάνωσης νικώντας 3-1 τη Lions FC, ενώ η Victory προκρίθηκε με 2-0 απέναντι στη Sydney FC.

Για τον Άλαν Ντέιβιντσον, πάντως, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να αλλάξει όσα προηγήθηκαν. Πριν γίνει διεθνής ποδοσφαιριστής, ήταν ένα παιδί που δεχόταν επιθέσεις. Και οι άνθρωποι που το ρώτησαν αν είναι καλά απέκτησαν μια θέση στη ζωή του που παραμένει σταθερή — ακόμη κι όταν απέναντί τους αγωνίζεται ο γιος του.