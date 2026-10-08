Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα των δραστών.

Ο 32χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, τραυματίστηκε και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 16:20 ο φύλακας του Κέντρου Υγείας ενημέρωσε την Άμεση Δράση για το περιστατικό. Αρχικά, ο 32χρονος φέρεται να ανέφερε ότι δύο άγνωστοι επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο και ότι, όταν αντιστάθηκε, τον μαχαίρωσαν.

Κατά την εξέτασή του, ωστόσο, από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας φέρεται να έδωσε διαφορετικά στοιχεία για το περιστατικό. Όπως φέρεται να κατέθεσε, ένας από τους δύο δράστες φορούσε μπλούζα μεγάλης αθλητικής ομάδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ότι η επίθεση συνδέεται με οπαδικές διαφορές.

Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί για τα κίνητρα της επίθεσης

Το στοιχείο που εξετάζεται πλέον από τις Αρχές είναι αν η επίθεση ενδέχεται να είχε ιδεολογικό υπόβαθρο, καθώς ο 32χρονος είναι γνωστός στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματίας φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι οι δύο δράστες τού ανέφεραν πως η επίθεση σχετιζόταν με ανάρτηση στην οποία υπήρχαν στοιχεία και φωτογραφίες τους.

Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι δεν είχε προχωρήσει σε ανάλογη ανάρτηση και απέδωσε την αναφορά αυτή σε σύγχυση των δραστών.

Η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση στην Ελευσίνα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ παράλληλα αξιοποιούν φωτογραφίες από τη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στο επίκεντρο παραμένει τόσο ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επίθεση όσο και το πραγματικό κίνητρο πίσω από το μαχαίρωμα του 32χρονου.