Την πιο σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών φαίνεται πως περνά η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδας σταρ στο ΟΑΚΑ.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» στο Star, οι γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν κοπεί και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από πλευράς του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξωδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι πλέον να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις στο «Αθηνών Αρένα» αναβάλλονται.

Έτσι, όπως φαίνεται, η τραγουδίστρια δεν θα επιστρέψει στη νυχτερινή Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2027, όπως αναμενόταν, αλλά πλέον οι εμφανίσεις της μετατίθενται για το φθινόπωρο του 2027.

Η κίνηση αυτή δεν αποκλείεται να ήταν μια προσπάθεια της τραγουδίστριας να προστατεύσει τους συνεργάτες της, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις νομικές επιπλοκές που θα προέκυπταν.

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας στην ίδια εκπομπή, η Άννα Βίσση ταξίδεψε εκτός Ελλάδος για ένα διήμερο μαζί με τη στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Δήμητρα Κούστα, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από την ένταση των ημερών.