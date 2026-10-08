Στο σπίτι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε την Τετάρτη ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, προκειμένου να συμμετάσχει στον εορτασμό των 74ων γενεθλίων του. Την πληροφορία μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα n-tv, Der Spiegel και BILD, επικαλούμενα σχετική ανάρτηση του Κρεμλίνου στο Telegram.

«Ο πρόεδρος πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ βρισκόταν στη Μόσχα την Τετάρτη το πρωί και κάλεσε τον παλιό του φίλο στο σπίτι του», γράφει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου κάτω από φωτογραφία, στην οποία εικονίζονται οι δύο άνδρες σε εγκάρδιο εναγκαλισμό.

Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Σρέντερ γιόρτασε την ημέρα της Γερμανικής Ενότητας στη Βρέμη, μαζί με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ διορίστηκε πρόσφατα στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής θυγατρικής της γερμανικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Globus και την Τετάρτη επισκέφθηκε μαζί με τη σύζυγό του ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό και επευφημίες από τους εργαζόμενους.

πηγή: ΑΠΕ