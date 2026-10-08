Ο κορυφαίος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες υψηλού επιπέδου, καθώς το μπλοκ πιέζει την παραγωγική δύναμη του πλανήτη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του διογκωμένου πλεονάσματός της. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς θα πραγματοποιήσει διήμερες συναντήσεις με τον υπουργό Εμπορίου της Κίνας, Ουάνγκ Ουεντάο, σε μια προσπάθεια αποτροπής ενός κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου.



Οι επαφές διεξάγονται εν μέσω έντονης δυσαρέσκειας σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών από την κινεζική πλευρά, την ώρα που το εμπορικό πλεόνασμα έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα.

Η απειλή για τις θέσεις εργασίας και το αδιέξοδο με τα υβριδικά

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στη μεταποίηση στην κατακλυσμιαία ροή φτηνών κινεζικών προϊόντων. Ο Σέφτσοβιτς δήλωσε παλαιότερα ότι η Κίνα απειλεί τόσο το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης όσο και τη βιομηχανία της.

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας

Την παραμονή των συνομιλιών, αναφέρθηκε ότι το Πεκίνο απέρριψε το αίτημα της ΕΕ για περιορισμό των εξαγωγών plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων, οι αποστολές των οποίων αυξήθηκαν ραγδαία μετά την επιβολή δασμών στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι διαπραγματεύσεις θα αποτύχουν χωρίς λύση στο ζήτημα των υβριδικών, προμηνύοντας ταχεία επιδείνωση των σχέσεων.

Οι αντιπροτάσεις του Πεκίνου και οι απαιτήσεις για την τεχνολογία

Αν και το Πεκίνο αρνείται τη μείωση εξαγωγών, πρότεινε αύξηση άμεσων επενδύσεων στην Ευρώπη και διευκόλυνση εισαγωγών από το μπλοκ. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για ελάχιστες τιμές στα ηλεκτρικά οχήματα έναντι άρσης των αντισταθμιστικών δασμών έως 35%.

Το πολυτελές ηλεκτρικό SUV ES9 της κινεζικής NIO σε εκδήλωση παρουσίασής του στο Πεκίνο

Ωστόσο, οι προσφορές θεωρούνται ανεπαρκείς από τις Βρυξέλλες, που ζητούν μείωση κινεζικών δασμών, ενώ το Πεκίνο απαιτεί άρση περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κατασκευής τσιπ της ASML.



Η Κίνα προειδοποίησε ότι «η Κίνα θα απαντήσει αποφασιστικά για να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών βιομηχανιών», με το οπλοστάσιο αντιποίνων να περιλαμβάνει περιορισμούς σε κρίσιμα ορυκτά.

Η σκληρή στάση Γαλλίας και Γερμανίας και η υποβάθμιση των επαφών

Γερμανία και Γαλλία πρότειναν μηχανισμό έσχατης ανάγκης για διακοπή της πρόσβασης της Κίνας στην ενιαία αγορά, επικαλούμενες την αυξημένη «εργαλειοποίηση του εμπορίου, τις συστημικές πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς και τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες».

Εργαζόμενοι στο υπό κατασκευή νέο εμπορικό κέντρο κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου

Κινεζικά μέσα υποστηρίζουν ότι τα μονομερή εργαλεία της ΕΕ έχουν «διαβρώσει την ειλικρίνεια της ΕΕ στον διάλογο».



Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκό στέλεχος σημείωσε την απουσία του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείγμα ότι το εμπόριο με την ΕΕ δεν έχει αναχθεί ακόμη στο υψηλότερο επίπεδο σημασίας από την ηγεσία της Κίνας, σύμφωνα με τους Financial Times.