Νέες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας τις ώρες πριν από την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έφερε στο φως ο πρώην στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Άβι Γκιλ.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12, ο Γκιλ, ο οποίος κατείχε τη συγκεκριμένη θέση την περίοδο της επίθεσης, περιέγραψε αναλυτικά τη διαχείριση των πληροφοριών που έφταναν από τη Λωρίδα της Γάζας, εξηγώντας γιατί δεν κρίθηκε αναγκαίο να ειδοποιηθεί νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Όπως υποστήριξε, οι πληροφορίες για ενδεχόμενη επίθεση μεταβιβάζονταν κανονικά μέσω των προβλεπόμενων διαύλων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι πληροφορίες έφταναν στους υπολογιστές των υπηρεσιών πληροφοριών, στο γραφείο του επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στον επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στον στρατιωτικό γραμματέα του πρωθυπουργού και στο γραφείο πληροφοριών του στρατιωτικού γραμματέα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για ενδείξεις που προκαλούσαν υποψίες, αλλά συνοδεύονταν από εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι κινήσεις που παρατηρούνταν μπορούσαν να εντάσσονται στη συνήθη δραστηριότητα της Χαμάς.

Το μήνυμα που έφτασε στις 03:55

Ο πρώην στρατιωτικός γραμματέας εξήγησε ότι τα αρμόδια γραφεία λαμβάνουν καθημερινά χιλιάδες έγγραφα και ενημερώσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στις 03:55 τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου, αξιωματικός πληροφοριών του γραφείου του έλαβε ενημέρωση για τις δραστηριότητες που παρακολουθούσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες στη Γάζα. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι για τη διαβίβαση των πληροφοριών επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί του, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι είχε διαβάσει το μήνυμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γκιλ, στο συγκεκριμένο έγγραφο επαναλαμβάνονταν αρκετές φορές οι χαρακτηρισμοί «συνήθης δραστηριότητα» και «τίποτα ασυνήθιστο».

Παράλληλα, αναφερόταν ότι θα πραγματοποιούνταν νέες αξιολογήσεις της κατάστασης αργότερα μέσα στην ημέρα, γεγονός που ενίσχυε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

«Επομένως, έλαβε την επαγγελματική και σταθμισμένη απόφαση να μη με ενημερώσει, επειδή κατά την εκτίμησή του δεν υπήρχε κάτι επείγον», δήλωσε ο Γκιλ, αναφερόμενος στον συνεργάτη του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία στις 06:12

Ο Γκιλ αποκάλυψε ότι ξύπνησε στις 06:12, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον προσωπάρχη του τότε επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ.

Ο συνομιλητής του ζήτησε να επικοινωνήσουν μέσω ασφαλούς τηλεφωνικής γραμμής για ένα ζήτημα που αφορούσε «τον νότο».

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε στις 06:17, με τον αξιωματούχο της Σιν Μπετ να τον ενημερώνει για ύποπτες κινήσεις στη Γάζα, μεταξύ των οποίων η μετάβαση ηγετικών στελεχών της Χαμάς σε υπόγειες εγκαταστάσεις και η ενεργοποίηση ισραηλινών καρτών SIM.

Παρά τις ενδείξεις αυτές, ο αξιωματούχος φέρεται να υπογράμμισε ότι υπήρχαν και στοιχεία που δεν συνηγορούσαν υπέρ μιας επικείμενης επίθεσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γκιλ, του μεταφέρθηκε ότι η κατάσταση δεν θεωρούνταν επείγουσα και ότι θα ακολουθούσαν νέες συσκέψεις αξιολόγησης μέσα στην ημέρα.

Τον ενημέρωσε, πάντως, ότι επίλεκτη μονάδα της Σιν Μπετ είχε λάβει εντολή να κινηθεί προς τη Γάζα για προληπτικούς λόγους.

Η στιγμή που ξύπνησε τον Νετανιάχου

Προτού επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό, ο Γκιλ τηλεφώνησε στις 06:22 στον προσωπάρχη του τότε αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Χέρτσι Χαλεβί.

Η συνομιλία διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από την έναρξη της επίθεσης.

Στις 06:29, το κινητό του άρχισε να δέχεται συνεχείς ειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τότε αποφάσισε να καλέσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω WhatsApp, προκειμένου να τον ξυπνήσει.

«Πρωθυπουργέ, η Χαμάς έχει ξεκινήσει πολύ εκτεταμένες εκτοξεύσεις ρουκετών», θυμάται ότι του είπε.

Όπως εξήγησε, συνέδεσε αμέσως τις επιθέσεις με τις πληροφορίες που είχε λάβει περίπου 15 λεπτά νωρίτερα.

«Εκτίμησα ότι η Χαμάς είχε εξαπολύσει μια μεγάλη αιφνιδιαστική επίθεση», ανέφερε.

Ο Γκιλ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι θα συγκέντρωνε περισσότερα στοιχεία και θα επικοινωνούσε εκ νέου μαζί του μέσω ασφαλούς γραμμής.

Η δεύτερη συνομιλία πραγματοποιήθηκε στις 06:40.

«Είπα στον πρωθυπουργό ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσίασε στον Νετανιάχου όσα ήταν γνωστά εκείνη τη στιγμή, ενώ ο πρωθυπουργός έδωσε σειρά οδηγιών, τις οποίες ο Γκιλ δεν θέλησε να αποκαλύψει.

Τι απαντά στους ισχυρισμούς Νετανιάχου

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δηλώσεις του πρώην στρατιωτικού γραμματέα σε σχέση με όσα έχει υποστηρίξει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις ώρες πριν από την επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι, εάν είχε ξυπνήσει νωρίτερα και είχε ενημερωθεί για τις ύποπτες κινήσεις, θα μπορούσε να λάβει μέτρα για να αποτρέψει την εισβολή της Χαμάς.

Ο Γκιλ, ωστόσο, επισήμανε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την αρμοδιότητα να κινητοποιούν εφέδρους ή να πραγματοποιούν επιχειρήσεις εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εντολή του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο αρχηγός του στρατού και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ δεν επικοινωνούν απευθείας με τον πρωθυπουργό, αλλά χρησιμοποιούν τον στρατιωτικό γραμματέα του για τη διευθέτηση τέτοιων συνομιλιών.

Η μαρτυρία του Γκιλ προσθέτει νέα στοιχεία στη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι προειδοποιήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.