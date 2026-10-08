Με ανακοίνωσή του η ΚΑΕ Ολυμπιακός απευθύνεται στον Παναθηναϊκό για τις καταγγελίες που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες και αποκαλύπτει πως ο γιατρός που χειρούργησε τον Ματίας Λεσόρ συνεργάζεται με τους «ερυθρόλευκους» και ανέλαβε τον Γάλλο σέντερ έπειτα από την έγκριση του Γιώργου Αγγελόπουλου.

Οι τόνοι έχουν ανέβει από πολύ νωρίς στη φετινή σεζόν, με τους «πράσινους» να κάνουν καταγγελίες κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Ολυμπιακού, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση μέσω ανακοίνωσης με την οποία αποκαλύπτει τι έγινε με τον Λεσόρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού…

«Κατανοούμε την εμμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της κατά του Ολυμπιακού και των μελών του, αλλά μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο, ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας, να ενημερώσετε το φίλαθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας;

Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους Προέδρους του, εκτός την κρίση σας, φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει σήμερα το φίλαθλο κοινό για το τι έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρτ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο ορθοπεδικό Niek van Dijk, άμεσο συνεργάτη της ομάδας μας και προσωπικού ιατρού του κύριου Γιώργου Αγγελόπουλου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος σέντερ με τον εκπρόσωπό του, απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Niek van Dijk για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν απ’ αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να αναλάβει τον Ματίας Λεσόρτ. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε την άδειά μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίκτη. Άμεσα ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον Dr. Van Dijk για να τον ενημερώσει.

Για μας, η υγεία ενός αθλητή αλλά και κάθε συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάσσετε αβάσιμες καταγγελίες, θα μπορούσατε να συντάξετε κι ένα μικρό ευχαριστήριο για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα».