Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, οι πρώτες αναλύσεις των τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται να έδειξαν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στο αίμα του τραγουδιστή.

Πρόκειται για ουσίες με κατασταλτική και αγχολυτική δράση, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αρκετά φαρμακευτικά σκευάσματα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτελούν το πρώτο στάδιο της τοξικολογικής διερεύνησης και δεν μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν σε συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου.

Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες

Οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών με αγχολυτική, κατασταλτική και σε ορισμένες περιπτώσεις υπναγωγό δράση.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φάρμακα όπως το Stedon και το Xanax, ενώ το Dormicum περιέχει ως δραστική ουσία τη μιδαζολάμη.

Το επόμενο στάδιο των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δείξει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια ουσία εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη και σε ποια συγκέντρωση.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα, καθώς οι ειδικοί θα πρέπει να συνεκτιμήσουν τις ουσίες που εντοπίστηκαν, τις συγκεντρώσεις τους, αλλά και το σύνολο των ιατρικών δεδομένων.

Στο μικροσκόπιο και η προποφόλη

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των πιο εξειδικευμένων αναλύσεων για το ενδεχόμενο ανίχνευσης προποφόλης, μιας ισχυρής αναισθητικής ουσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε ζητήσει αντίδοτο, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ταυτόχρονη παρουσία προποφόλης και βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του τραγουδιστή και ποια θα μπορούσε να είναι η σημασία των συγκεκριμένων ευρημάτων.

Οι ειδικοί αναμένεται να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις συγκεντρώσεις των ουσιών, το ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο μικροσκόπιο τα αίτια της καρδιακής ανακοπής

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με επίκεντρο τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην καρδιακή ανακοπή.

Από την πρώτη ιατροδικαστική εικόνα έχει καταγραφεί ισχαιμία του μυοκαρδίου, ωστόσο το τελικό συμπέρασμα αναμένεται από την ιστοπαθολογική εξέταση.

Έτσι, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η κατάρρευση του οργανισμού συνδέεται με τις ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης ή εάν υπήρχε προϋπάρχον πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να εξηγήσει την αιφνίδια επιδείνωση της κατάστασής του.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι παράμετροι της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων οι ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, αλλά και οι ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ιατρικές διαδικασίες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης, μεταξύ των οποίων η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία.

Οι αρμόδιοι εξετάζουν εάν μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στις ουσίες που ενδέχεται να χορηγήθηκαν και στην επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το σύνολο των ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων αναμένεται να αξιολογηθεί από τους ειδικούς, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό στην έρευνα είναι εάν οι ιατρικές παρεμβάσεις και οι ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη είχαν οποιαδήποτε συμβολή στην κατάρρευσή του ή εάν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιολογική πάθηση.

Σε αυτή τη φάση, κανένα από τα ενδεχόμενα δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένο. Τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καρδιακή ανακοπή και ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.