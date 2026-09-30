Με συνολική επένδυση άνω των $3 δισ. στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και περισσότερα από $2 δισ. να αφορούν αποκλειστικά το έργο των Σκουριών, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Η σημασία της, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται μόνο στο μέγεθος του κεφαλαίου που έχει κινητοποιηθεί, αλλά και στο ευρύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα που δημιουργεί στην απασχόληση, την ελληνική οικονομία, την τεχνολογία και τις τοπικές κοινωνίες.

Σήμερα, περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στο έργο των Σκουριών, με μέσο μισθό περίπου €2.500, που είναι 67% υψηλότερος από τον μέσο όρο της ελληνικής βιομηχανίας. Παράλληλα, το 14,3% του ανθρώπινου δυναμικού αποτελείται από γυναίκες, ενώ η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργεί ένα ανθρώπινο κεφάλαιο με αξία που υπερβαίνει τον κύκλο ζωής του ίδιου του έργου. Μέσα από σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης, προσομοιωτές και εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά στο reskilling και upskilling, προετοιμάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας.

Την ίδια στιγμή, οι Σκουριές αποτελούν ένα νέο σημείο αναφοράς για την τεχνολογικά προηγμένη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το έργο έχει σχεδιαστεί ως ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο, με προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, τηλεχειρισμού και παρακολούθησης των παραγωγικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, μεταξύ άλλων μέσα από την εφαρμογή τεχνολογιών τηλεχειρισμού και ψηφιακών συστημάτων στην Ολυμπιάδα, μεταφέρεται στις Σκουριές, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον. Παράλληλα, η επένδυση στην τεχνολογία συνοδεύεται από επένδυση στις νέες δεξιότητες, μέσα από πρωτοβουλίες όπως η πρόσφατη συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός με τη ΔΥΠΑ, για την εκπαίδευση νέων χειριστών μηχανημάτων έργου.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται και η περιβαλλοντική διαχείριση. Η τεχνολογία ξηρής απόθεσης αφυγρασμένων μεταλλευτικών καταλοίπων, επιτρέπει την αφαίρεση έως και του 90% του νερού από τα κατάλοιπα, ενισχύοντας την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας, έχει συμβάλει σε περίπου 40% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω απελευθέρωσης γης που προοριζόταν για χώρος απόθεσης, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Η παράλληλη αποκατάσταση, η αξιοποίηση μέρους των καταλοίπων για την πλήρωση υπόγειων στοών και του συνόλου του ανοιχτού ορύγματος, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με περισσότερα από 700 σημεία ελέγχου, ενισχύουν τη συνολική περιβαλλοντική διαχείριση.

Το αποτύπωμα της επένδυσης εκτείνεται και πέρα από το μεταλλείο. Μέσω $80 εκατ. κοινωνικών επενδύσεων σε ορίζοντα εικοσαετίας, η Ελληνικός Χρυσός στηρίζει την υγεία, την εκπαίδευση, τις υποδομές, το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, η επένδυση δημιουργεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα, με €6,7 δισ. ελληνικές προμήθειες, €17,5 δισ. εξαγωγές και σημαντική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και τα μεταλλευτικά τέλη, εκ των οποίων €509 εκατ. αφορούν τον Δήμο Αριστοτέλη.

Έτσι, οι Σκουριές δεν σηματοδοτούν απλώς την έναρξη μιας νέας παραγωγικής δραστηριότητας. Αποτελούν ένα έργο με ορίζοντα περίπου 20 ετών, που συνδέει την παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών με την απασχόληση, την τεχνολογία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία.

Το μεταλλευτικό έργο των Σκουριών αναμένεται να εγκαινιαστεί επίσημα στις 8 Οκτωβρίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του έργου από την περίοδο κατασκευής στη νέα φάση της παραγωγικής του λειτουργίας.