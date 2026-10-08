Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας, σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Το διυλιστήριο που βρίσκεται στο Ομσκ και το διαχειρίζεται η εταιρεία Gazpromneft, είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούλιο.



Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το εν λόγω διυλιστήριο προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.

🔥Russia’s largest oil refinery was attacked in Omsk. Ukrainian drones covered the distance—2,550 km from the border and 16 hours in the air. https://t.co/PtWgh7eln1 — Defcon Report (@Defcon_Report) October 8, 2026

Το καλοκαίρι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία το μετά την επίθεση που δέχθηκε.



Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ Βιτάλι Κότσενκο δήλωσε ότι μια βιομηχανική χώνη επλήγη από drone χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.



Η Ουκρανία, η οποία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία, διεξάγει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.