Τη δική του θέση για όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την Άννα Βίσση θέλησε να εκφράσει ο Λάκης Παπαδόπουλος, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδοποιός σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η δημοφιλής ερμηνεύτρια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον χαρακτηρισμό της ως της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας των τελευταίων 50 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάκης Παπαδόπουλος έγραψε: «Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Ώπα. Αυτό με ενοχλεί, λίγο φρένο παιδιά».