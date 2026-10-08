«Το περισσότερο bullying το έφαγα τώρα με τα κιλά», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τα σχόλια για την εμφάνισή του. Ο παρουσιαστής μίλησε για την αλλαγή στο βάρος του, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι λόγοι που βρίσκονται πίσω από αυτήν αφορούν τον ίδιο και δεν επιθυμεί να τους δημοσιοποιήσει.

Μιλώντας στο «Πρωινό» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται για τα κιλά του και αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αποτελέσει για εκείνον αφορμή για bullying σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

Όπως εξήγησε, μέχρι περίπου τα 40 του χρόνια παρέμενε αδύνατος, με μικρές μόνο μεταβολές στο βάρος του. Η εικόνα του άλλαξε τα τελευταία χρόνια, κάτι που σχολιάζεται συχνά δημόσια, με τον ίδιο να επιλέγει πλέον να απαντά σε όσους ξεπερνούν τα όρια.

«Εγώ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου πολλά κιλά, ήμουν σε όλη μου τη ζωή αδύνατος μέχρι τα 40, με μικρές αυξομειώσεις, όχι σαν τώρα που έφτασα στα όρια της παχυσαρκίας», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί έχει αναφερθεί ο ίδιος αρκετές φορές δημόσια στο θέμα, παρότι δεν θέλει να μιλήσει για την προσωπική διάσταση που μπορεί να έχει η αλλαγή στην εμφάνισή του.

«Πολλές φορές κάνω ανοιχτά τη συζήτηση για τα κιλά, μήπως σταματήσουν κάποιοι και καταλάβουν ότι δεν είναι πλάκα. Δεν ξέρει ο άλλος γιατί έχω βάλει τα κιλά, και δεν θέλω να μιλήσω δημοσίως για το θέμα της υγείας μου, δεν αφορά και κανέναν», δήλωσε.

«Πλέον απαντάω» στα σχόλια για τα κιλά

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιέγραψε και ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα έξω από τον ραδιοφωνικό σταθμό, όταν ένας άνδρας σχολίασε χωρίς δεύτερη σκέψη την εμφάνισή του.

«Αν μου κάνουν bullying θα το πω. Το πρωί ένας κύριος μου είπε έξω από το ραδιόφωνο “πω πω πάχυνες, πώς έγινες έτσι Γρηγόρη;” και του λέω “καμία καλημέρα θα μας πεις; Τι είναι αυτά που λες; Ξέρεις για ποιον λόγο έχω παχύνει”», ανέφερε.

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι τέτοια σχόλια εξακολουθούν να τον επηρεάζουν, ακόμη κι αν πλέον επιλέγει να τα αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο: «Πλέον απαντάω. Εκείνη την ώρα πικραίνομαι, με πληγώνει λίγο, αλλά αυτοσαρκάζομαι με αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση για τα κιλά του Γρηγόρη Αρναούτογλου έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τον ίδιο, καθώς έχει μιλήσει δημόσια για τα σχόλια που δέχεται ακόμη και παρουσία του. Σε προηγούμενη τοποθέτησή του είχε επισημάνει ότι όταν κάποιος σχολιάζει το σώμα ενός άλλου ανθρώπου χωρίς να σκέφτεται αν μπορεί να τον πληγώσει, υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι να σταματήσει το body shaming και το bullying.