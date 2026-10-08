«Το να μεγαλώνεις με δύο μονόκερους ήταν δύσκολο». Με αυτή τη φράση η Σοφία Καρβέλα περιέγραψε τον Απρίλιο του 2026 τα παιδικά της χρόνια δίπλα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια φωτογραφία από την εποχή που ήταν παιδί.

Η ανάρτησή της ήρθε χρόνια μετά τις συνεντεύξεις στις οποίες είχε μιλήσει για τη σχέση με τους γονείς της και για τη δυσκολία που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας έχοντας δύο τόσο αναγνωρίσιμα πρόσωπα ως σημείο αναφοράς.

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η Σοφία Καρβέλα έγραψε:

«Η παιδική μου ηλικία δεν ήταν απαραίτητα απολαυστική. Το να μεγαλώνεις με δύο μονόκερους ήταν δύσκολο. Τείνω να μην αναδημοσιεύω αναμνήσεις στις οποίες με κάνουν tag οι θαυμαστές τους, καθώς κάποιες από αυτές εύχομαι να μην τις θυμάμαι. Αυτό, ωστόσο, σήμερα με άγγιξε διαφορετικά. Έτσι ήμουν εγώ, πριν ο κόσμος φροντίσει να μου μάθει ότι ήμουν πολύ γεματούλα και πολύ απλή και στη συνέχεια πρόθυμη να φτάσω στα άκρα για λίγη επιβεβαίωση. Ήμουν τόσο cool. Μακάρι να το ήξερα».

Η αναφορά αυτή συμπληρώνει όσα είχε πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις της, όπου δεν έκρυψε ότι χρειάστηκε χρόνο για να μπορέσει να διαχειριστεί τη δημοσιότητα που συνόδευε από μικρή ηλικία το όνομα της οικογένειάς της.

«Δεν υπήρχε ποτέ η τυπική σχέση μαμά – μπαμπάς»

Σε συνέντευξή της 2023, η Σοφία Καρβέλα μίλησε για την οικογένειά της και για την ιδιαίτερη θέση που είχαν οι δύο γονείς της στη ζωή της.

«Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι γεννημένη από δύο ανθρώπους που δεν είναι απλώς διάσημοι, είναι τρομακτικά ταλαντούχοι, δύο ιδιοφυείς προσωπικότητες, αυτό που λέμε one in a billion», είχε δηλώσει.

Η ίδια περιέγραψε τότε και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη σχέση της με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αποφεύγοντας την εικόνα μιας συμβατικής οικογένειας.

«Με τους γονείς μου δεν υπήρχε ποτέ η τυπική σχέση μαμά – μπαμπάς αλλά κάτι άλλο. Τους δύο αυτούς ανθρώπους τους σέβομαι και τους εκτιμώ. Έχω το charm της μητέρας μου αλλά σκέφτομαι σαν τον πατέρα μου» είχε πει στο περιοδικό Gala.

Η αναγνωρισιμότητα των γονιών της ήταν κάτι που η Σοφία Καρβέλα χρειάστηκε να επεξεργαστεί από πολύ μικρή ηλικία. Όπως είχε εξηγήσει, η προσπάθειά της να ακολουθήσει τον χώρο του θεάματος την έφερνε αναπόφευκτα αντιμέτωπη με τη σύγκριση μαζί τους. Αργότερα επέλεξε τη μόδα και δημιούργησε εκεί τη δική της επαγγελματική διαδρομή.

Για την Άννα Βίσση, μάλιστα, η περιγραφή της ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Δεν την αντιμετωπίζει μόνο ως μητέρα της, αλλά και ως καλλιτέχνιδα που παρακολουθεί από απόσταση το κοινό της.

«Όταν πάω να τη δω, δεν τη βλέπω σαν μάνα μου. Βλέπω μια θεά με μια θεϊκή φωνή να τραγουδά θεϊκά τραγούδια ενός άλλου θεού, που τα έγραψε».

Στην ίδια συζήτηση είχε αναφερθεί και στα παιδικά της χρόνια, παραδεχόμενη πόσο δύσκολο ήταν να επεξεργαστεί όσα συνέβαιναν γύρω της.

«Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστώ όλη αυτή την πραγματικότητα όταν ήμουν παιδί και ανώριμη».

Η εικόνα που έχει για την Άννα Βίσση ως μητέρα

Η Σοφία Καρβέλα έχει μιλήσει και για την Άννα Βίσση αποκλειστικά από τη θέση της κόρης της. Σε συνέντευξή της στο «Happy Day» είχε υπερασπιστεί την εικόνα της μητέρας της, τονίζοντας ότι η έντονη επαγγελματική της ζωή δεν αναιρούσε τον ρόλο της μέσα στην οικογένεια.

«Δεν συμφωνώ με την μητέρα μου ότι είμαι καλύτερη μητέρα από εκείνη. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική μητέρα. Ήταν τρομερά απασχολημένη, δούλευε, δεν έκανε διακοπές».

Η Σοφία είχε συνδέσει τότε την εργατικότητα της μητέρας της και με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια βλέπει σήμερα τη δική της επαγγελματική πορεία.

«Στην ηλικία που είμαι αυτό είναι μεγάλη έμπνευση και μου δίνει και δύναμη να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω πιο δυναμικά, και να έχω παραπάνω φιλοδοξίες. Για εμένα ήταν και είναι η απόλυτη και ήταν πάντα εκεί για εμένα».

«Είναι ο πιο τρυφερός»

Για τον Νίκο Καρβέλα, η Σοφία έχει δώσει μια διαφορετική εικόνα, με περισσότερο χιούμορ και αρκετές προσωπικές λεπτομέρειες.

«Είναι ο πιο τρυφερός! Παρακαλάω τον μπαμπά μου να μην με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο και να μην με παίρνει αγκαλιά. Φτάνει, θέλω λίγο χώρο!» Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι ο πατέρας της εξακολουθεί να έχει άποψη ακόμη και για τις επαγγελματικές της επιλογές στη μόδα. «Πάντα εκφέρει γνώμη για τη μόδα ο πατέρας μου. Ο μπαμπάς μου είναι ο πιο καλοντυμένος άντρας. Υπάρχει καψούρα με τον πατέρα μου».