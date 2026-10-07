Για τα δικαιώματα που έχει ο Νίκος Καρβέλας ως δημιουργός των τραγουδιών που έχει γράψει για την Άννα Βίσση μίλησε ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», εξηγώντας τι προβλέπεται σε μια ενδεχόμενη νομική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως ανέφερε, ο δημιουργός που κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία ενός έργου έχει σημαντικά δικαιώματα ως προς την αναπαραγωγή, τη δημόσια εκτέλεση, τη διασκευή και γενικότερα την εκμετάλλευσή του. «Έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει η αναπαραγωγή, η δημόσια εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση ή διασκευή της πνευματικής του ιδιοκτησίας», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο δικηγόρος στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση της Άννας Βίσση, η καλλιτεχνική πορεία της οποίας είναι στενά συνδεδεμένη με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Όπως υποστήριξε, «η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα ανήκει στον συγκεκριμένο δημιουργό», με την έννοια της ισχυρής καλλιτεχνικής σύνδεσής τους, και πρόσθεσε πως ο συνθέτης, εφόσον το επέλεγε, θα μπορούσε να σταματήσει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ μέσω ασφαλιστικών μέτρων.