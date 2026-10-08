Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague και ο Μουσταφά Φαλ είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του καθώς για πρώτη φορά βρίσκεται στη 12άδα.

Οι «πράσινοι» έχουν μπει καλά στη φετινή διοργάνωση καθώς έχουν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και τώρα ήρθε η ώρα για το πρώτο πολύ δυνατό τεστ, απέναντι σε μια ομάδα που επίσης έχει μόνο νίκες μέχρι στιγμής.

Το παιχνίδι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να υπολογίζει και στον Φαλ καθώς ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε, προπονήθηκε σε κανονικό ρυθμό τις τελευταίες μέρες και βρίσκεται στη 12άδα του «τριφυλλιού», από την οποία έμεινε εκτός ο Δημήτρης Μωραΐτης.

Εκτός δράσης παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ καθώς δεν είναι ακόμη έτοιμοι, με τη 12άδα του Παναθηναϊκού να αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκα, Φαλ.