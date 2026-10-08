Μία εβδομάδα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, η Μαρσέιγ έχασε με τραυματισμό στον μηρό τον Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ.

Ο 31χρονος διεθνής Δανός αμυντικός χαφ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα με την Ουαλία για το Nations League και επέστρεψε στη Γαλλία για να κάνει εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καλά.

Ο Χόιμπιεργκ, όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό την επόμενη Πέμπτη (15/10) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ένας τραυματισμός που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους Μασσαλούς που δεν έχουν μπει καθόλου καλά στη φετινή σεζόν, καθώς έχουν μόλις μία νίκη και τέσσερις ήττες στη Ligue 1, ενώ στην πρεμιέρα του Europa League έχασαν με το βαρύ 4-1 από τη Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.