Ένας μήνας έχει περάσει απο τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρία Δελόγκα επέστρεψε σε κοινές στιγμές από τη σχέση τους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με φωτογραφίες και αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

Η πρώην σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, επιλέγοντας να τα συνοδεύσει με το τραγούδι «Έλα να δεις».

Στο βίντεο εναλλάσσονται φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της σχέσης τους, καταγράφοντας στιγμές που είχαν μοιραστεί πριν από αρκετά χρόνια.

Η σχέση που ξεκίνησε μέσα από τη δουλειά

Η Μαρία Δελόγκα και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν γνωριστεί επαγγελματικά το 2012. Η σχέση τους έγινε γνωστή δημόσια αρκετά χρόνια αργότερα, όταν άρχισαν να πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις.

Τον Ιανουάριο του 2017 έκαναν μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημόσιες εμφανίσεις τους, όταν βρέθηκαν μαζί στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην».

Εκείνη την περίοδο η προσωπική τους ζωή είχε απασχολήσει έντονα τα δημοσιεύματα, καθώς οι δυο τους είχαν επιλέξει μέχρι τότε να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Η σχέση τους διήρκεσε έως το 2017. Στα χρόνια που ήταν μαζί, η Μαρία Δελόγκα είχε γνωρίσει και την οικογένεια του τραγουδιστή, με την οποία είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς.