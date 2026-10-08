Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρίσκεται στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Την περασμένη σεζόν είχε γίνει χαμός με το λάβαρο του Σέρβου θρύλου που ήταν στην οροφή του γηπέδου των «πράσινων» για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου το 2000. Ένα λάβαρο που κατέβασε η ΚΑΕ με εντολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου επειδή είχε παράπονα από τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τελικά, το λάβαρο πήρε ξανά τη θέση του στην οροφή του ΟΑΚΑ, με τον μεγαλομέτοχο της πράσινης ΚΑΕ να παραδέχεται σε δηλώσεις του πως η απόφασή του ήταν λανθασμένη. «Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος του Παναθηναϊκού. Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πάνω από όλα, ο Ντέγιαν είναι φίλος μου. η απόφασή μου ήταν σίγουρα λάθος και αυτό θα διορθωθεί. Το λάβαρο θα επιστρέψει πολύ σύντομα», είχε πει τότε ο Γιαννακόπουλος.

Το λάβαρο, τελικά, επέστρεψε όντως στη θέση του και ο Μποντιρόγκα, ως πρόεδρος της Euroleague, αποφάσισε να βρεθεί στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική, μαζί με την Δέσποινα Γιαννακοπούλου, μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο.