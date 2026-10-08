Αναφορές για χτυπημένα αεροσκάφη, ακυρώσεις πτήσεων και θραύσματα πυραύλου που προκάλεσαν ζημιές σε νηπιαγωγείο και ιατρικό κέντρο συνθέτουν την εικόνα της νέας κλιμάκωσης στο Ριάντ. Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τρεις επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, ενώ οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους στη χώρα να επιδεικνύουν «αυξημένη επαγρύπνηση». Για τους εργαζομένους των αμερικανικών κυβερνητικών υπηρεσιών, η μετάβαση στο αεροδρόμιο του Ριάντ απαιτεί πλέον ειδική άδεια.

Αναφορές για σοβαρές ζημιές σε αεροπλάνο

Δύο πηγές με γνώση της κατάστασης στο αεροδρόμιο ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον ένα αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές.

Η μία από τις δύο πηγές έκανε λόγο για τουλάχιστον τρία αεροσκάφη που χτυπήθηκαν, χωρίς να διευκρινίσει την έκταση των ζημιών. Οι αναφορές αυτές δεν αποτελούν επίσημο, συνολικό απολογισμό των επιθέσεων.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ, του αεροδρομίου της Νατζράν και της αεροπορικής βάσης του Χαμίς Μουσάιτ. Η ανάληψη ευθύνης έγινε μέσω του λογαριασμού του στρατιωτικού εκπροσώπου τους στην πλατφόρμα Χ.

Θραύσματα έπεσαν σε νηπιαγωγείο και ιατρικό κέντρο

Η απειλή δεν περιορίστηκε στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Πολιτική Προστασία, θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε έπεσαν στο Ριάντ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε νηπιαγωγείο και συγκρότημα ιατρικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά ζημιές και δεν δίνει απολογισμό θυμάτων στα δύο κτίρια.

Πτήσεις ακυρώνονται, επιβάτες περιμένουν ενημέρωση

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές συνδέσεις της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Περισσότερες από 100 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά τα πλήγματα στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ζήτησε από τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους και να επιβεβαιώνουν ότι η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, πριν ξεκινήσουν για τις εγκαταστάσεις του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, εταιρείες όπως η Lufthansa και η Air India ανέστειλαν προσωρινά πτήσεις προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Είχαν προηγηθεί θανατηφόρα πλήγματα

Το νέο κύμα επιθέσεων έρχεται μετά τον απολογισμό που ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι σαουδαραβικές αρχές για προηγούμενα πλήγματα στα αεροδρόμια του Ριάντ και της Άμπχα: τρεις νεκροί και 36 τραυματίες. Ο απολογισμός αυτός αφορά τις προηγούμενες επιθέσεις, όχι τα σημερινά χτυπήματα.

Με τις επιθέσεις να επαναλαμβάνονται και τις αεροπορικές εταιρείες να αναστέλλουν δρομολόγια, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα στους ταξιδιώτες και στους κατοίκους της πρωτεύουσας. Οι ζημιές σε χώρους εκπαίδευσης και περίθαλψης δείχνουν πόσο εύκολα ο κίνδυνος ξεπερνά την περίμετρο των εγκαταστάσεων που μπαίνουν στο στόχαστρο.