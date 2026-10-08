Συναγερμός επικρατεί στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση που πραγματοποίησαν οι Χούθι, βάζοντας στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Οι φιλοϊρανοί μαχητές της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πέτυχαν πλήγμα στον στρατηγικής σημασίας στόχο, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι σαουδαραβικές αρχές επιβεβαίωσαν το επεισόδιο, γνωστοποιώντας πως τα συστήματα αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν έγκαιρα δύο πυραύλους πριν προκαλέσουν καταστροφές.



Η νέα αυτή εξέλιξη πυροδοτεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για περαιτέρω ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον κρίσιμων υποδομών της Σαουδικής Αραβίας πυκνώνουν, απειλώντας την ασφάλεια και τις αεροπορικές συγκοινωνίες.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ το μεσημέρι με βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε τον στόχο του», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σαρί, προσθέτοντας ότι η επίθεση προκάλεσε «ζημιές και διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία».



Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.



«Αναχαιτίσαμε και καταστρέψαμε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή προς το Ριάντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ Μαλίκι στο X.



Η διοίκηση του αεροδρομίου της σαουδαραβικής πρωτεύουσας συμβούλεψε τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για να δουν αν οι πτήσεις τους έχουν ακυρωθεί πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο. «Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας πριν πάτε στο αεροδρόμιο», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.



Θραύσματα από την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων έπεσαν σε κτίριο τερματικού σταθμού του αεροδρομίου του Ριάντ, δήλωσε σαουδαραβική πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.



Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Πολιτική Προστασία ένας βρεφονηπιακός σταθμός και ένα ιατρικό συγκρότημα υπέστησαν ζημιές από θραύσματα από τις αναχαιτίσεις των πυραύλων. Αυτόπτες μάρτυρες και τρία άτομα με γνώση του συμβάντος είπαν νωρίτερα στο Reuters ότι καπνός φάνηκε να ανεβαίνει πάνω από σταθμευμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ριάντ.



Το αεροσκάφος εκτιμάται ότι ήταν χωρίς κόσμο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Ένας κάτοικος είπε νωρίτερα στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι ακούστηκαν τέσσερις διαδοχικές εκρήξεις στο Ριάντ.



Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε αργά χθες ότι ένα άτομο σκοτώθηκε σε πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ και άλλα δύο σε επίθεση στο αεροδρόμιο της Άμπχα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.