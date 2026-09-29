Μια γρήγορη σύνδεση είναι σημαντική, αλλά η πραγματική εμπειρία του χρήστη κρίνεται στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας: στο πόσο άμεσα μπορεί να συνδεθεί, στο αν το Wi-Fi καλύπτει πραγματικά τον χώρο του και στο πόσο εύκολα βρίσκει υποστήριξη όταν τη χρειάζεται.

Το Nova more συγκεντρώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία σε ένα ενιαίο σχήμα, προσθέτοντας υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες: Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό Wi-Fi στο σπίτι και premium εμπειρία εξυπηρέτησης.

Μία ενιαία λύση με περισσότερα οφέλη

Το Nova more δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να συνδυάζουν υπηρεσίες Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συγκεντρώνοντας τις βασικές ανάγκες επικοινωνίας του σπιτιού σε μία ενιαία πρόταση.

Μέσα από αυτόν τον συνδυασμό, οι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν από ειδικά προνόμια και εκπτώσεις, ανάλογα με τα προγράμματα που επιλέγουν. Τα προγράμματα Nova more ξεκινούν από 36 ευρώ τον μήνα για συνδυασμό Fiber 100 με Unlimited+5GB, ενώ το τελικό όφελος διαμορφώνεται ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιλέγει κάθε χρήστης.

Παράλληλα, το Nova more μπορεί να συνδυαστεί και με την υπηρεσία EON TV, ώστε οι υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας του νοικοκυριού να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο σχήμα.

Στο Nova more μπορούν να ενταχθούν τόσο όσοι επιλέγουν να συνδυάσουν υπηρεσίες Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, όσο και υφιστάμενοι πελάτες μέσω ανανέωσης ή αναβάθμισης των υπηρεσιών τους στα διαθέσιμα προγράμματα.

Internet από την πρώτη ημέρα, χωρίς αναμονή

Η μετάβαση στην οπτική ίνα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, σε κτίρια που δεν είναι ήδη διασυνδεδεμένα με οπτική ίνα, η ενεργοποίηση μιας νέας σύνδεσης FTTH απαιτεί χρόνο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών.

Με το Connect DayOne, οι συνδρομητές Nova more που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet από την πρώτη ημέρα, αξιοποιώντας τη δύναμη του δικτύου 5G μέχρι να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της οπτικής ίνας.

Ο πελάτης παραλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό από το κατάστημα Nova κατά την αίτησή του και μπορεί να είναι άμεσα online, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Παράλληλα, έχει στη διάθεσή του υπηρεσίες κλήσεων με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά.

Όταν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης μέσω οπτικής ίνας, η μετάβαση στο πρόγραμμα Fiber που έχει επιλεγεί πραγματοποιείται αυτόματα.

Ισχυρό Wi-Fi σε κάθε χώρο του σπιτιού

Η ποιότητα της σύνδεσης στο σπίτι δεν εξαρτάται μόνο από την ταχύτητα του Internet. Η απόσταση από το router, η διαρρύθμιση του χώρου και ο αριθμός των συσκευών που λειτουργούν ταυτόχρονα μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του σήματος Wi-Fi.

Το Ultra Wi-Fi προσφέρει πιο σταθερό σήμα και ευρύτερη κάλυψη μέσω της χρήσης του εξοπλισμούMesh, περιορίζοντας τις «νεκρές ζώνες» και βελτιώνοντας την εμπειρία σε δραστηριότητες όπως streaming, gaming, τηλεργασία αλλά και ταυτόχρονη σύνδεσηπολλών συσκευών σε περισσότερους χώρους του σπιτιού.

Η υπηρεσία Ultra Wi-Fi παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές που επιλέγουν προγράμματα με ταχύτητες 500 Mbps και άνω, ενώ η εγκατάσταση πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Nova χωρίς επιπλέον χρέωση.

Premium εξυπηρέτηση όταν τη χρειάζεσαι

Η τεχνολογία έχει μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από άμεση υποστήριξη. Για αυτό, σημαντικό μέρος της εμπειρίας του Nova more αποτελεί η εξυπηρέτηση των συνδρομητών.

Οι πελάτες Nova more, όταν επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση πελατών ή την τεχνική υποστήριξη, μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω έξυπνων λειτουργιών IVR ή να συνομιλήσουν με εξειδικευμένο εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας Call me Back, η επικοινωνία με τη Nova γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Μέσα από το Nova App, ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει με το πάτημα ενός κουμπιού να τον καλέσει εκπρόσωπος της εταιρείας, μέσα σε ένα λεπτό, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει στη γραμμή.

Σε περιπτώσεις που ένα τεχνικό ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ αποστάσεως, υπάρχει επίσης δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού για την επίλυσή του.

Περισσότερα από έναν απλό συνδυασμό υπηρεσιών

Η καθημερινή χρήση της τεχνολογίας απαιτεί πλέον λύσεις που προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Δεν αρκεί μόνο μια γρήγορη σύνδεση, αλλά μια συνολική πρόταση που κάνει την πρόσβαση, τη χρήση και την υποστήριξη πιο απλές.

Με το Nova more, Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία συνδυάζονται με υπηρεσίες που καλύπτουν διαφορετικές στιγμές της καθημερινότητας: από την πρώτη πρόσβαση στο Internet μέχρι την ισχυρή κάλυψη Wi-Fi στο σπίτι και την άμεση εξυπηρέτηση όταν χρειάζεται.

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