Ο Φάνης Μουρατίδης αποκάλυψε μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του, μιλώντας για την περίοδο κατά την οποία έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε παράλληλα στη σχέση του με τον Θεό και ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια βαθιά προσωπική υπόθεση.

Καλεσμένος στο «Στούντιο στις 3» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε για τα θέματα που τον απασχολούσαν εκείνη την περίοδο και τον οδήγησαν στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό εγχείρημα.

«Έκανα εκπομπές στο ραδιόφωνο της εκκλησίας. Ήταν μια συγκυρία που είχε κάτσει μια περίπτωση τότε που με απασχολούσαν κάποια θέματα, κάποια πράγματα, πιο ιδιαίτερα, πιο ευαίσθητα. Μου δόθηκε αυτό το βήμα και εμένα είναι… μη μου δώσεις βήμα, αμέσως το αρπάζω», ανέφερε.

Ο ηθοποιός εξήγησε στη συνέχεια ότι μέσα από εκείνες τις εκπομπές ήθελε να μοιραστεί με το κοινό ζητήματα που είχε ο ίδιος αναζητήσει και μελετήσει μέσα από θεολογικά κείμενα.

«Ήταν πράγματα που ήθελα να τα επικοινωνήσω εγώ με τον κόσμο. Δηλαδή ήταν πράγματα τα οποία είχα βρει σε κάποια θεολογικά κείμενα. Πάντα είχα καλή σχέση με τη θρησκεία και έχω σχέση με τον Θεό».

«Είναι ένας προσωπικός δρόμος»

Μιλώντας για την πίστη του, ο Φάνης Μουρατίδης θέλησε να τονίσει ότι δεν πρόκειται για κάτι που επιδιώκει να μεταφέρει ή να επιβάλει στους άλλους. Όπως είπε, η σχέση αυτή αφορά αποκλειστικά τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή.

«Μια προσωπική σχέση, δική μου. Δεν την επικοινωνώ ούτε κάθομαι να λέω πράγματα. Είναι ένας προσωπικός δρόμος, κάτι που αφορά εμένα τον ίδιο και κανέναν άλλον».

Κλείνοντας την αναφορά του στην πίστη, ο ηθοποιός στάθηκε περισσότερο στη συμπεριφορά και στις πράξεις ενός ανθρώπου παρά σε όσα επιλέγει να δηλώνει δημόσια.

«Από κει και πέρα, νομίζω πως η στάση σου στα πράγματα λέει πολύ περισσότερα από ότι τα λόγια σου», κατέληξε.