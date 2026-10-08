Δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, κοντά στην πλατεία της Βαστίλης, στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Reuters TV.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Reuters TV διακρίνονται μέλη των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών να επιτίθενται με κλομπ σε μια ομάδα διαδηλωτών, καθώς εφορμούν για να απομακρύνουν τον κόσμο από την πλατεία.

Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν εκ νέου σήμερα τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση, έπειτα από δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων στη Γαλλία και κυβερνητικά μέτρα που κρίθηκαν ανεπαρκή.

Η διασυνδικαλιστική ένωση φοιτητών και επαγγελματιών έχει ήδη καλέσει σε νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία τη 13η Οκτωβρίου.

«Όσο δεν θα έχουμε 10 δισεκατομμύρια (ευρώ) στο τραπέζι, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις», δήλωσε η Σαμπρίν Καρμπάς, εκπρόσωπος Τύπου της Μαθητικής Ένωσης, λίγο προτού γίνει δεκτή, μαζί με τους εκπροσώπους των άλλων δύο μεγαλύτερων μαθητικών οργανώσεων, από τους υπουργούς Παιδείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην εμβληματική πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι, ενώ διάφορες πορείες διέσχιζαν τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. «Η Gen Z είναι οργισμένη», έγραφε ένα μεγάλο πανό που κρατούσαν νέοι.



Διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας, από τη Λιλ στον βορρά στη Ρεν και τη Ναντ δυτικά, την Τουλώνη και τη Μασσαλία νότια. Γενικότερα οι κινητοποιήσεις διεξήχθησαν σε ειρηνικό κλίμα, αν και συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας έλαβαν χώρα σε ορισμένα σημεία στο Παρίσι και τη Ναντ, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση στη Ρεν.

Η καθηγήτρια λυκείου Ντιάν ντι Σκιούλο συμμετείχε μαζί με τους μαθητές σε μια μεγάλη πορεία στη Μασσαλία, λέγοντας πως βασικό αίτημα είναι μια αξιοπρεπής εκπαίδευση σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Η ίδια κατήγγειλε τον συνωστισμό στις τάξεις επισημαίνοντας πως φέτος είχε στην τάξη της 37 μαθητές. «Κατά την έναρξη κάθε μαθήματος, πρέπει να τους ζητάω να ελέγξουν στις άλλες τάξεις εάν υπάρχουν επιπλέον καρέκλες και θρανία όπου θα μπορούν να κάτσουν», εξήγησε.

Η 28χρονη καθηγήτρια κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι εκπαιδευτικός και οι μαθητές μου με βοηθούν να πιάσω κατσαρίδες στην τάξη».

Υποσχέσεις για επείγουσα δράση

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το γαλλικό υπουργείο Παιδείας δείχνουν πως ο αριθμός των αποκλεισμένων σχολείων σταδιακά μειώνεται. Ανέφερε πως 224 παρέμεναν κλειστά το πρωί, μειωμένα σε 157 έως το μεσημέρι, κάτι που σημαίνει πως το 96% των σχολείων ήταν ανοικτά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε, μετά τη συνάντηση που είχε με μαθητές και δασκάλους στο Ρεν ότι θα εφαρμοστεί ένα έκτακτο σχέδιο για να διασφαλιστεί ότι θα αντικατασταθούν οι απόντες εκπαιδευτικοί, ενώ τα απαιτητικά σχολικά προγράμματα επίσης θα επανεξεταστούν.

Δεν είναι ασυνήθιστο οι έφηβοι στη Γαλλία να έχουν μαθήματα από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, όπως και μεγάλο όγκο εργασιών για το σπίτι.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δεσμεύτηκε χθες αργά το βράδυ ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, έως τα τέλη Οκτωβρίου, «συγκεκριμένες, άμεσες και πλήρως χρηματοδοτούμενες απαντήσεις» στις διαμαρτυρίες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ηγέτες των φοιτητικών κινητοποιήσεων δήλωσαν ότι αυτό δεν ήταν αρκετό και κάλεσαν σε νέες πορείες την ερχόμενη Τρίτη. Παράλληλα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εκκλήσεις για μια ημέρα διαμαρτυριών τη 17η Οκτωβρίου. «Τα αιτήματά μας πρέπει να εισακουστούν. Χθες, ο Λεκορνί μάς είπε πολλά λόγια χωρίς ουσία», δήλωσε ο Ριάντ Ρανί, ηγέτης μιας από τις φοιτητικές ενώσεις. «Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, δεν κάνουμε πίσω σε τίποτα».