Επτά δωρεές των 500 ρουβλίων η καθεμία στο ίδρυμα του Αλεξέι Ναβάλνι οδήγησαν τη Γιελένα Περεπελίτσα σε ποινή τεσσάρων ετών σε σωφρονιστική αποικία. Η 60χρονη, μέλος του ρωσικού φιλελεύθερου κόμματος Γιάμπλακο, καταδικάστηκε για χρηματοδότηση οργάνωσης που οι ρωσικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστική».

Την καταδίκη μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο TASS. Το Γιάμπλακο, στο οποίο ανήκει η Περεπελίτσα, αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Члена «Яблока» Елену Перепелицу приговорили к 4 годам тюрьмы за пожертвование ФБК в 3500 рублей Елене 60 лет, у неё осталась пожилая и больная мама, за которой она ухаживала. https://t.co/c3HrH94x9k — Ateo Breaking (@AteoBreaking) October 8, 2026

Οι δωρεές στο ίδρυμα κατά της διαφθοράς

Η υπόθεση αφορά χρηματικές ενισχύσεις που πραγματοποίησε η Περεπελίτσα το 2021 και το 2022 προς το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (FBK) του Αλεξέι Ναβάλνι. Το συνολικό ποσό των επτά δωρεών ανέρχεται σε 3.500 ρούβλια.

Η ίδια υποστήριξε ότι ποτέ δεν συμμεριζόταν εξτρεμιστικές απόψεις και ότι εργαζόταν για το καλό της χώρας και των πολιτών της. Ανέφερε επίσης ότι είχε βοηθήσει πρόσφυγες από περιοχές που αποκάλεσε «νέα ρωσικά εδάφη».

«Ακόμη και για ελάφρυνση της ποινής, δεν μπορώ να συμφωνήσω»

Στην τοποθέτησή της, η Περεπελίτσα εξήγησε τι σημαίνει για την ίδια ο όρος με τον οποίο συνδέθηκε η δίωξή της.

«Για μένα, ο εξτρεμισμός είναι επιθετικότητα, μισαλλοδοξία, αδυναμία εξεύρεσης εποικοδομητικών λύσεων, εμμονή, εγωισμός, ανευθυνότητα και παιδικότητα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Και ακόμη και για να επιτευχθεί η ελάφρυνση της ποινής, δεν μπορώ να προδώσω τον εαυτό μου και να συμφωνήσω με την κατηγορία».

Νέα καταδίκη στις τάξεις του Γιάμπλακο

Η Περεπελίτσα είχε συλληφθεί τον Ιούλιο, μόλις οκτώ ημέρες μετά την καταδίκη του αναπληρωτή ηγέτη του Γιάμπλακο, Μαξίμ Κρουγκλόφ, σε επτά χρόνια φυλάκισης για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον ρωσικό στρατό τις οποίες οι αρχές χαρακτήρισαν ψευδείς.

Τον Αύγουστο ακολούθησε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας που απέκλεισε το κόμμα από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η νέα ποινή προστίθεται έτσι σε μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που πλήττουν το αντιπολεμικό κόμμα. Στην περίπτωση της Περεπελίτσα, στο επίκεντρο βρίσκονται επτά μικρές χρηματικές ενισχύσεις και η άρνησή της να αποδεχθεί ότι συνιστούσαν στήριξη εξτρεμιστικής δράσης.