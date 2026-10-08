Η Πάολα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα της 12ης σεζόν του The Voice of Greece, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά στην κριτική επιτροπή του μουσικού talent show. Στις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα, η τραγουδίστρια κάθεται στην κόκκινη καρέκλα που κατείχε στον ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μαζί της στις Blind Auditions θα βρίσκονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου. Οι τέσσερις coaches θα ακούν τους υποψήφιους χωρίς να τους βλέπουν και θα αποφασίζουν ποιοι τραγουδιστές αξίζουν μια θέση στις ομάδες τους.

Η διαδικασία παραμένει γνώριμη στους τηλεθεατές, όμως η παρουσία της Πάολας φέρνει ένα νέο πρόσωπο στην τετράδα των coaches. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέξει την ομάδα στην οποία θέλει να συνεχίσει, εφόσον έχει καταφέρει να γυρίσει κάποια από τις κόκκινες καρέκλες.

Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Το The Voice of Greece επιστρέφει στον ΣΚΑΪ από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00 και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Στο πλευρό των coaches επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά την παρουσίαση του μουσικού διαγωνισμού. Ο παρουσιαστής θα υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο The Voice Magenta Room, όπου θα συναντά τους ίδιους και τους ανθρώπους που βρίσκονται μαζί τους πριν από την εμφάνισή τους στη σκηνή.