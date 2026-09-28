Μια πορεία 95 ετών, που συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας αλλά ταυτόχρονα κοιτάζει σταθερά προς το μέλλον, παρουσίασε η Παπαστράτος στη φετινή 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, η οποία συμπληρώνει σχεδόν έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, η συμμετοχή της στη ΔΕΘ αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ταυτότητά της: από τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, έως την επένδυση στους ανθρώπους και στις δεξιότητες που θα χρειαστεί η νέα γενιά.

Ως Επίσημος Υποστηρικτής της ΔΕΘ για 9η συνεχή χρονιά, η Παπαστράτος έδωσε το «παρών» στη Θεσσαλονίκη με μια σειρά από δράσεις και συζητήσεις. Αυτές ανέδειξαν τη διαδρομή μιας ελληνικής βιομηχανίας η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από την καινοτομία και την παραγωγική αναβάθμιση και δημιουργεί αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Μετασχηματισμός, εξαγωγές και διεθνής εμβέλεια

Ένα από τα κεντρικά θέματα της παρουσίας της Παπαστράτος στη ΔΕΘ ήταν η δύναμη της ελληνικής παραγωγής και η δυνατότητα των εγχώριων επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται σε απαιτητικές διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο συζήτησης που διοργάνωσε η Enterprise Greece με θέμα τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας, η εταιρεία μοιράστηκε την εμπειρία της από μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, όπου η ποιότητα, η συνέπεια και η τεχνογνωσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών.

Η εμπειρία αυτή στηρίζεται σε έναν μετασχηματισμό που ξεκίνησε το 2017. Τότε η Παπαστράτος ανακοίνωσε επένδυση 300 εκατ. ευρώ, που συνοδεύτηκε από 400 νέες θέσεις εργασίας, ξεκινώντας τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο και τη μετάβαση σε προϊόντα χωρίς καύση. Έναν χρόνο αργότερα το εργοστάσιο μετατράπηκε σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για τα νέα καινοτόμα καπνικά προϊόντα. Η επένδυση αυτή άλλαξε ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της εταιρείας και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση του εξαγωγικού της χαρακτήρα.

Η πορεία της αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής που μπορεί να αποκτήσει η ελληνική παραγωγή όταν συνδυάζει επενδύσεις, καινοτομία και τεχνογνωσία. Στη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία των επιχειρήσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και διευρύνοντας την παρουσία τους σε διεθνείς αγορές.

(από αριστερά προς τα δεξιά) Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος, Enterprise Greece, ο Γρηγόριος Κουτσογιάννης, CEO της EFA GROUP, η Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος της ERMA GROUP και της HEMEXPO και Αντιπρόεδρος της SEA Europe και ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος

Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής αποτυπώνεται και στα στοιχεία της μελέτης του ΙΟΒΕ για τη συνεισφορά της Παπαστράτος την περίοδο 2017-2025, η οποία αποτιμά την επίδραση του μετασχηματισμού της εταιρείας στην παραγωγή, την απασχόληση και την εξωστρέφεια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 700 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε περίπου στο 1 δισ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, οι άμεσες θέσεις εργασίας ξεπέρασαν τις 1.500, από 659 το 2017, ενώ η αξία των εξαγωγών έφτασε τα 431 εκατ. ευρώ το 2025.

Η διεθνής διάσταση της δραστηριότητας της εταιρείας αποτυπώνεται και στην παρουσία της σε περισσότερες από 30 χώρες, με την Ιαπωνία να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για τα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα.

Το 2025, μάλιστα, το 83% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιαπωνία προήλθε από τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού που παράγονται στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, ενώ περίπου το 60% της παραγωγής του εργοστασίου κατευθύνεται στη συγκεκριμένη αγορά.

(από αριστερά προς τα δεξιά) Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος και ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

FutuReady Greece: Επένδυση στις δεξιότητες του μέλλοντος

Η παρουσία της Παπαστράτος στη ΔΕΘ δεν περιορίστηκε στην παραγωγική της δραστηριότητα, αλλά επεκτάθηκε και στις αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και της κοινωνίας.

Μέσα από το FutuReady Greece, τη νέα πενταετή πρωτοβουλία της εταιρείας, η συζήτηση μεταφέρθηκε στις δεξιότητες του μέλλοντος, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στις προκλήσεις που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κοινωνικές μεταβάσεις.

Η πρωτοβουλία έχει τρεις βασικούς άξονες: την Εκπαίδευση, την Εργασία και την Κοινωνία, με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες τα επόμενα χρόνια.

(από αριστερά προς τα δεξιά) Η Μαρίνα Σπυριδάκη, Γενική Διευθύντρια Public Affairs της Παπαστράτος, η Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις και η Έλενα Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος και συντονίστρια της συζήτησης

Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 50 υποτροφιών για φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη δημιουργία 100 αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω του FutuReady Internship Program, καθώς και δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων για 1.000 νέους και νέες.

Η συζήτηση στη ΔΕΘ ανέδειξε παράλληλα τη σημασία μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης για τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη ταλέντου και τη δημιουργία προοπτικών εξέλιξης για το ανθρώπινο δυναμικό.

95 χρόνια ιστορίας μέσα από τους ανθρώπους της

Ξεχωριστή θέση στη φετινή παρουσία της Παπαστράτος στη Θεσσαλονίκη είχε η πρεμιέρα του επετειακού ντοκιμαντέρ «95 χρόνια Παπαστράτος – Αυτή είναι η ιστορία μας». Το ντοκιμαντέρ, που υπογράφει ο Σωτήρης Δανέζης σε παραγωγή της Danezis Stories, καταγράφει την πορεία της εταιρείας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες εργαζομένων διαφορετικών γενεών, ιστορίες ανθρώπων και αρχειακό υλικό.

Το ντοκιμαντέρ, που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ, παρουσιάζει σημαντικούς σταθμούς μιας διαδρομής που ξεκινά από το Αγρίνιο και τον Πειραιά και φτάνει έως τον Ασπρόπυργο και τον σύγχρονο μετασχηματισμό της εταιρείας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο των ανθρώπων που βρέθηκαν πίσω από κάθε μεγάλη αλλαγή, προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες και συνέβαλαν στην εξέλιξη της Παπαστράτος.

O Σωτήρης Δανέζης, παραγωγός του ντοκιμαντέρ και η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος

Η συμπλήρωση 95 χρόνων παρουσίας βρίσκει την Παπαστράτος σε μια νέα φάση εξέλιξης, με τη φετινή της συμμετοχή στη ΔΕΘ να αναδεικνύει τη διαδρομή της από τη βιομηχανική παράδοση έως τη σύγχρονη εποχή της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Πρόκειται για μια εταιρεία με βαθιές ρίζες στην ελληνική οικονομία, που συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, στους ανθρώπους και στις πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν το αύριο.