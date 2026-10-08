Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών, προειδοποιώντας ότι η ραγδαία άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Μιλώντας στη Σιγκαπούρη, ανέφερε ότι το παγκόσμιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αναμένεται να φτάσει το 100% τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, τόνισε ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να βασίζονται στην ταχεία οικονομική ανάπτυξη για να ελαφρύνουν το βάρος του χρέους τους και ότι, αντίθετα, θα πρέπει να προβούν σε «πολύ σκληρές πολιτικές επιλογές».

«Το μήνυμά μου προς τους υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής σε όλο τον κόσμο θα είναι το εξής: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αναβάλλουμε τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής. Διαθέτετε τα εργαλεία, τώρα πρέπει να δείξετε τη σοφία να τα χρησιμοποιήσετε», είπε χαρακτηριστικά.

«Και όμως, δεν βλέπουμε αποφασιστική δράση στις ανεπτυγμένες οικονομίες με υψηλό χρέος, όπου η επείγουσα ανάγκη είναι η κατάρτιση αξιόπιστων μεσοπρόθεσμων σχεδίων δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θα υποστηρίζονται από άμεσα δημοσιονομικά μέτρα», πρόσθεσε, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι αποδόσεις των ομολόγων, που ουσιαστικά αντανακλούν το κόστος δανεισμού, έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, οδηγώντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για πολλές κυβερνήσεις σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και δεκαετίες.

Η άνοδος αυτή συνδέεται με τις ανησυχίες των αγορών για ενδεχόμενη ενίσχυση του πληθωρισμού εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τα δημοσιονομικά περιθώρια των κυβερνήσεων και καθιστά δυσκολότερη τη διαχείριση του ήδη υψηλού δημόσιου χρέους.