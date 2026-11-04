Το «Μπόμπυ ή άβολες κουβέντες με ζώα», το έργο του Rob Hayes, αφού τάραξε τα νερά της παγκόσμιας θεατρικής σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη, με τον Γιάννη Νιάρρο σε ένα προβληματικά οικείο, μετασυνουσιακό μονόλογο.

Ο Μπόμπυ είναι ειλικρινής με τους ερωτικούς συντρόφους του. Τρυφερός, φροντιστικός, και θαρραλέα ευάλωτος. Λίγοι μπορούν να βρουν το κουράγιο να ανοίξουν την καρδιά τους τόσο διάπλατα. Μπορεί να γίνει και ελαφρώς χειριστικός που και που, αλλά εντάξει, άνθρωπος είναι κι αυτός.

Σε αντίθεση με τους ερωτικούς συντρόφους του, που είναι -στην κυριολεξία- ζώα.

Σε έναν μονόλογο που μοιάζει με ομαδική ψυχοθεραπεία, ο τραυματισμένος από την κοινωνία και τους ανθρώπους Μπόμπυ διαπραγματεύεται με τους εκάστοτε τετράποδους παρτενέρ του – και το κοινό- την απελπισία για πραγματική σύνδεση, τα οξύμωρα της σύγχρονης ηθικής, τα γενεαλογικά μας τραύματα, και τη στάνταρ αμηχανία μετά το σεξ.

Μετά την περσινή επιτυχία «Η Συναρπαστική Εξέγερση του Χούλιο Τόγκα», ο Βασίλης Μαγουλιώτης σκηνοθετεί ακόμη μια φορά ήρωες που χτυπάνε στη γωνία του ιδανικού και του ανήθικου, της απόγνωσης και του χιούμορ. Και ο Γιάννης Νιάρρος, λειτουργώντας ως σκανταλιάρης και τραγικός stand-up dramedian, φέρνει στη ζωή έναν χαρακτήρα που είναι καταδικασμένος να φλερτάρει με τις πιο αξιαγάπητες και τις πιο σκοτεινές εκφράσεις της μοντέρνας ανθρωποσύνης.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρθαξόγλου

Μουσική: Γιώργος Μυζήθρας

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Στρατής Νταλαγιώργος, Ιάσονας Βροχίδης

Αφίσα – Trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα

Βοηθός σκηνογράφου/ενδυματολόγου: Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη

Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Παίζει ο Γιάννης Νιάρρος

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 20€

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ / 65+: 18€

Προπώληση: more.com

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

Πειραιώς 115, Αθήνα

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