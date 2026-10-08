Έναν ασυνήθιστο συναγερμό προκάλεσε ένα περιστατικό στο Γκλόστερ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, όταν ένας άνδρας περίπου 40 ετών φέρεται να κινήθηκε γυμνός στους δρόμους, πλησιάζοντας αγνώστους και επιχειρώντας να τους αγγίξει και να τους αγκαλιάσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Clarence Street, στο κέντρο της πόλης, με την αστυνομία να δέχεται κλήση περίπου στις 5 το πρωί. Ένας περαστικός είχε προηγουμένως δει τον άνδρα να τρέχει χωρίς ρούχα στον δρόμο και ενημέρωσε τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας κάποια στιγμή φόρεσε ένα τζιν παντελόνι, όμως λίγο αργότερα το έβγαλε και πάλι. Δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην περιπλάνησή του στον δρόμο, καθώς φέρεται να κατευθυνόταν προς περαστικούς και να επιχειρούσε να έρθει σε σωματική επαφή μαζί τους.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν ο άνδρας φέρεται να κινήθηκε μπροστά από διερχόμενα αυτοκίνητα. Αργότερα σταμάτησε σε στάση λεωφορείου, κοντά στο εμπορικό κέντρο King’s Walk.

Η σύλληψη και η έρευνα της αστυνομίας

Ο άνδρας συνελήφθη με την υποψία προσβολής της δημοσίας αιδούς. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ έχει ξεκινήσει έλεγχος του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης την αναφορά ότι ο άνδρας ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Μετά τη σύλληψή του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και συγκεκριμένους όρους, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η αστυνομία του Γκλόστερ αναζητά παράλληλα αυτόπτες μάρτυρες, ζητώντας από όσους είδαν τι συνέβη ή από ανθρώπους που προσεγγίστηκαν από τον άνδρα να επικοινωνήσουν με τις Αρχές.