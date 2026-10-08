Η Δήμητρα Κούστα ήταν το πρώτο πρόσωπο που αγκάλιασε η Άννα Βίσση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε περίπου 95.000 θεατές.

Η σχέση των δύο γυναικών, που ξεκίνησε ως μια προσωπική γνωριμία και εξελίχθηκε σε στενή φιλία και οικογενειακό δεσμό, έχει πλέον αποκτήσει και έντονο επαγγελματικό χαρακτήρα.

Η Δήμητρα Κούστα βρίσκεται στο πλευρό της Άννας Βίσση σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας της, έχοντας ενεργό ρόλο σε επιχειρηματικές κινήσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητα της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η γνωριμία της Άννας Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα

Η γνωριμία της Άννας Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα έγινε το 2023, όταν η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα επισκέφθηκε την τραγουδίστρια στο καμαρίνι της, μετά από εμφάνισή της στην Αθήνα.

Από εκείνη τη συνάντηση άρχισε να χτίζεται μια στενή φιλία, η οποία με τον χρόνο ενισχύθηκε μέσα από κοινές εξόδους, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές.

Η Άννα Βίσση έχει βρεθεί μαζί με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα σε ταξίδια και διακοπές, μεταξύ άλλων στην Αντίπαρο και την Ιταλία, με τη σχέση των δύο οικογενειών να γίνεται ολοένα και πιο στενή.

Η φιλία τους απέκτησε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν η Άννα Βίσση έγινε νονά του γιου του ζευγαριού. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στη Σύμη το 2025, ενώ ακολούθησαν εορταστικές εκδηλώσεις στο Κάπρι της Ιταλίας.

Το ιδιωτικό πάρτι στο Κάπρι διήρκησε τρεις ημέρες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Έλτον Τζον, ο οποίος έκανε guest εμφάνιση.

Από τη φιλία στην επαγγελματική συνεργασία

Η σχέση της Άννας Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα δεν περιορίζεται πλέον στο προσωπικό επίπεδο.

Τον Αύγουστο του 2025 ιδρύθηκε στην Κύπρο η εταιρεία D&A Productions, με μετόχους τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση. Η ονομασία της εταιρείας προέρχεται από τα αρχικά των δύο ονομάτων, Dimitra και Anna.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, οι δύο γυναίκες προχώρησαν στη δημιουργία της Vission Music, της δικής τους δισκογραφικής εταιρείας, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο στην επαγγελματική πορεία της Άννας Βίσση.

Από τις πρώτες κυκλοφορίες της νέας εταιρείας ήταν τα τραγούδια «Αιγαίο» και «Όχι γιατί», τα οποία φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Η επιχειρηματική συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άννα Βίσση βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυναμική φάση της καριέρας της, με μεγάλες συναυλίες και εμφανίσεις που προσελκύουν χιλιάδες θεατές.

Το «Αθηνών Αρένα» και το επόμενο βήμα

Στο ίδιο ευρύτερο επιχειρηματικό πλαίσιο εντάσσεται και το «Αθηνών Αρένα», το οποίο συνδέεται με τον Γιάννη Κούστα.

Η Δήμητρα Κούστα έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της επαναλειτουργίας του χώρου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου ψυχαγωγίας και φιλοξενίας μεγάλων μουσικών παραγωγών.

Η Άννα Βίσση αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα σχέδια που αφορούν τον χώρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η πορεία της βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό σημείο.

Έτσι, μια γνωριμία που ξεκίνησε το 2023 εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε στενή φιλία, οικογενειακό δεσμό και πλέον σε μια σημαντική επαγγελματική συνεργασία.

Η Δήμητρα Κούστα βρίσκεται πλέον σταθερά στο πλευρό της Άννας Βίσση, καθώς η τραγουδίστρια ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί και τις σημαντικές εξελίξεις στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα.