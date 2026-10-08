Με τις σχέσεις του με τη Ρωσία σε ένταση, το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για την ετήσια άσκηση πυρηνικής αποτροπής του στην Ιταλία. Η «Steadfast Noon» θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 23 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 17 χωρών.

Η Συμμαχία διευκρινίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα και χαρακτηρίζει την άσκηση προγραμματισμένη εκπαίδευση ρουτίνας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της, δεν συνδέεται με τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας.

Τι θα δοκιμάσει η «Steadfast Noon»

Στόχος της άσκησης είναι η διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η δοκιμή διαδικασιών που υποστηρίζουν την αποτροπή και την άμυνα του ΝΑΤΟ. Η συνολική κλίμακά της, σύμφωνα με τη Συμμαχία, θα είναι αντίστοιχη προηγούμενων διοργανώσεων.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, παρουσίασε την άσκηση ως μέρος της προσπάθειας να παραμένει αξιόπιστη η αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα το μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας που εκπέμπει.

Η προειδοποίηση της Μόσχας για το Καλίνινγκραντ

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις πρόσφατες κατηγορίες της Ρωσίας ότι το ΝΑΤΟ προχωρά σε «προκλητικές» ενέργειες σε βάρος του Καλίνινγκραντ. Η Μόσχα δήλωσε έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλο το οπλοστάσιό της», με τη Συμμαχία να καταγγέλλει «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική».

Παρά την αντιπαράθεση, το ΝΑΤΟ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει διαπιστώσει σημαντική μεταβολή στη ρωσική πυρηνική στάση.

«Προφανώς παρακολουθούμε τη Ρωσία από πολύ κοντά. Δεν παρατηρήσαμε μεγάλες αλλαγές στη στάση της που θα μπορούσαν να μας ανησυχήσουν», δήλωσε η υπεύθυνη πυρηνικής πολιτικής της Συμμαχίας, Νάσιμα Μπάροους.

Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική: η ένταση στη ρητορική παραμένει, όμως, σύμφωνα με την εκτίμηση που δημοσιοποίησε το ΝΑΤΟ, δεν συνοδεύεται μέχρι στιγμής από μεγάλες αλλαγές στη ρωσική πυρηνική στάση. Η «Steadfast Noon» προχωρά ως προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας, μέσα σε αυτό το επιβαρυμένο διπλωματικό περιβάλλον.