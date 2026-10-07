Τη δική του ερμηνεία για τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η όλη ένταση εξυπηρετεί επικοινωνιακούς και τηλεοπτικούς λόγους. Παράλληλα, ο σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για τις οικονομικές απαιτήσεις και τα δικαιώματα των τραγουδιών, σημειώνοντας πως ο ίδιος αποφεύγει να τοποθετείται σε ζητήματα οικονομικής φύσεως.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στη Μένια Κούκου για την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε αρχικά για την υπόθεση:

«Όσον αφορά τέτοιες διαφορές, απ’ ό,τι άκουσα είναι ότι δεν υφίστανται και ότι έχει πληρωθεί ο συνθέτης. Καταρχήν πρέπει να πω στον Νίκο πολλά μπράβο για μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει και που αυτά θα ήθελα να ακούσω και στην τελευταία συναυλία με μια ορχήστρα 80μελή και μια Άννα να καταπλήξει το πλήθος».

«Δεν θα αποχωριστούν και δεν πρέπει να αποχωριστούν»

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες και στην επιθυμία του να υπάρξει επανασύνδεση των δύο πλευρών, λέγοντας:

«Βλέπεις ότι αποφεύγω να πω για τα οικονομικά γιατί κάποιοι λένε ότι τα φτιάξανε, τα είδανε και τα λοιπά. Και επειδή κι εγώ δυστυχώς στη ζωή μου από άτομα που περίμενα ότι θα με ανταμείψουν και δεν θα με ξεγελάσουν, μου έτυχε, γι’ αυτό πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος. Θα ήταν ωραίο να μη διαλυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ εύχομαι από την καρδιά μου να είναι όλα ψεύτικα ή να είναι όλα περιστασιακά και να βρεθεί η καλύτερη λύση και για τους δύο».

Θυμήθηκε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από το παρελθόν:

«Κάποια μέρα ήμασταν μαζί σε ένα τραπέζι με τον Νίκο και με την Άννα και λέω στον Νίκο εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι “Πάλι έχω παραισθήσεις που δεν είσαι εδώ” και μου λέει ο Νίκος “Αυτό δεν είναι δικό μου”. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που, δεν θα πει το “Σε περίπτωση που”, θα πει το “Πάλι έχω παραισθήσεις”».

Αναφορικά με το κλίμα των ημερών και τη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα, ο Λάκης Γαβαλάς πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι δεν θα αποχωριστούν και δεν πρέπει να αποχωριστούν. Νομίζω ότι είναι μια χαρά μαζί. Όλα αυτά τώρα γίνονται για εμπορικούς σκοπούς, για τα κανάλια, για το εκείνο και το άλλο. Δηλαδή ειλικρινά εύχομαι τα καλύτερα και για τους δύο και για τους γύρω, για τους μουσικούς, για τις παραγωγές, για τις καινούργιες επιθυμίες, τις καινούργιες φιλίες. Εγώ κλείνω τα μάτια και ακούω κάποια τραγούδια που μοναδικά τα έχει πει η Άννα Βίσση και μοναδικά τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Αυτό τώρα αν το μεταφράσουμε σε χρήματα, ανήκουν και στους δύο».

Τέλος, ερωτηθείς για την προσωπική επικοινωνία που διατηρεί με την τραγουδίστρια, ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε:

«Μου έστειλε το τελεσίδικο μήνυμα. Το έχουμε πει αυτό, τελείωσε και τώρα το καταλαβαίνω. Μια χαρά όλα. Όταν έχεις σπόνσορα μια σκούπα που θέλει να σκουπίσει, και είναι ρουφηχτική σκούπα κιόλας, πρέπει να ρουφήξει και να πετάξει στον κάδο κάποια άτομα, είναι λογικό. Δηλαδή μου ‘χει συμβεί στη ζωή μου, όχι εγώ να το κάνω σε κάποιον, από άλλους».