Από την Αμοργό στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθεί η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, με την υποδοχή της να σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών για τον Άγιο Δημήτριο, Πολιούχο της πόλης, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.



Η εικόνα προέρχεται από την ομώνυμη Μονή της Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων και θα μεταφερθεί στον ναό του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, όπου θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες.

Η διαδρομή της πομπής και το πρόγραμμα



Στις 18:00, η λιτανευτική πομπή θα ξεκινήσει από τον ναό του Αγίου Δημητρίου με προορισμό το Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης. Εκεί θα γίνει η υποδοχή της εικόνας από τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, παρουσία του κλήρου της πόλης, εκπροσώπων των στρατιωτικών και πολιτικών Αρχών και πιστών.



Στη συνέχεια, η εικόνα θα μεταφερθεί με λιτανευτική πομπή στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Θα ακολουθήσουν η επίσημη Δοξολογία, ο Εσπερινός, η Παράκληση προς την Παναγία Χοζοβιώτισσα και Ιερά Αγρυπνία, ανοίγοντας το πρόγραμμα των ακολουθιών για τη γιορτή του Πολιούχου.