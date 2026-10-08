Την έναρξη τριήμερου συνεδρίου, την Παρασκευή (9/10), με τίτλο «100 χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
Το 2026 είναι η χρονιά στην οποία ο «δικέφαλος του βορρά» έκλεισε έναν αιώνα ζωής και το μεσημέρι της Παρασκευής (9/10) θα ξεκινήσει στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τριήμερο συνέδριο.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής…
«100 χρόνια ιστορίας.
100 χρόνια ΠΑΟΚ.
Και μια νέα εποχή που συνεχίζει να γράφεται.
Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 𝟏𝟔:𝟎𝟎, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, ξεκινά το συνέδριο:
«100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία»
Τρεις ημέρες αφιερωμένες στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από έναν σύλλογο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Το μέλλον μας, η νέα μας εποχή».
100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Και μια νέα εποχή που συνεχίζει να γράφεται. Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 𝟏𝟔:𝟎𝟎, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, ξεκινά το συνέδριο: «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία» Τρεις ημέρες αφιερωμένες στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από έναν σύλλογο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Το μέλλον μας, η νέα μας εποχή».
100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Και μια νέα εποχή που συνεχίζει να γράφεται. Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 𝟏𝟔:𝟎𝟎, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, ξεκινά το συνέδριο: «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία» Τρεις ημέρες αφιερωμένες στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από έναν σύλλογο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Το μέλλον μας, η νέα μας εποχή. #PAOK #NewEra— PAOK FC (@PAOK_FC) October 8, 2026