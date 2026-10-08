Την έναρξη τριήμερου συνεδρίου, την Παρασκευή (9/10), με τίτλο «100 χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Το 2026 είναι η χρονιά στην οποία ο «δικέφαλος του βορρά» έκλεισε έναν αιώνα ζωής και το μεσημέρι της Παρασκευής (9/10) θα ξεκινήσει στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τριήμερο συνέδριο.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής…

«100 χρόνια ιστορίας.

100 χρόνια ΠΑΟΚ.

Και μια νέα εποχή που συνεχίζει να γράφεται.

Αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 𝟏𝟔:𝟎𝟎, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, ξεκινά το συνέδριο:

«100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία»

Τρεις ημέρες αφιερωμένες στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όλα όσα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από έναν σύλλογο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Το μέλλον μας, η νέα μας εποχή».