Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ξανά η ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς οι νέες αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας έπληξαν καίρια το ηλεκτρικό δίκτυο. Το σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση ανάγκασε τις τοπικές αρχές να διακόψουν πλήρως τη λειτουργία στο μετρό του Κιέβου, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα και αβεβαιότητα στους κατοίκους.



Όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του δημάρχου, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές είναι εκτεταμένες. Τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην πόλη.

🚨BREAKING NEWS Kiev metro comes to a complete halt — all three lines without power ▪️Train services on all three lines of the Kiev metro have been suspended due to a lack of power, the Kiev City State Administration reports. ▪️There is also no electricity supply at any of the metro stations. — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) October 8, 2026

«Λόγω πτώσης τάσης από εξωτερικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, η κυκλοφορία τρένων και η λειτουργία των κυλιόμενων σκαλών στο μετρό έχουν προσωρινά ανασταλεί», ανακοίνωσε σήμερα αργά το απόγευμα ο δήμος με ανάρτηση στο Telegram, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η Ρωσία σφυροκοπά τις τελευταίες μέρες την Ουκρανία με πυραύλους και drones, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και πλήττοντας πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.