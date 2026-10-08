Ισχυρές εκρήξεις φέρεται να σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, μετέδωσε ότι δεξαμενόπλοια που κινούνταν μέσω μη εγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε νάρκες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τα αίτια των εκρήξεων ή για το εάν έχουν πληγεί πλοία.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει τα διερχόμενα πλοία να αποφεύγουν θαλάσσιες οδούς που δεν έχουν λάβει την έγκρισή της.