Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να προβάλλουν εντελώς αντίθετες εκδοχές όσον αφορά τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και εταίροι τους στην περιοχή ελέγχουν ξεκάθαρα το στενό», ανέφερε μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Διέψευδε τη δήλωση ανώτατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο οποίος είπε χθες, σύμφωνα με δημοσίευμα, ότι «το Ορμούζ είναι κλειστό» και η Τεχεράνη διατηρεί «τον πλήρη έλεγχό του».

«Αυτό είναι ψευδές», αντέτεινε η CENTCOM, με αυτή την τελευταία λέξη γραμμένη με κεφαλαία γράμματα.

Το Ορμούζ εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Το Ιράν έκλεισε de facto το στενό, με απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και έχουν επίσης πλήξει ιρανικά πλοία.

Η ραγδαία μείωση της κίνησης στη θαλάσσια οδό από την οποία διερχόταν προπολεμικά περί το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Η CENTCOM διαβεβαίωσε μολαταύτα πως η κίνηση εξομαλύνεται στο στενό, με πλοία να μεταφέρουν «εμπορεύματα» και «ενεργειακές προμήθειες», συμπεριλαμβανομένων «20 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου».

Αναλυτές υπολογίζουν ότι πριν από τον πόλεμο διέρχονταν από τα Στενά σε ημερήσια βάση 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

Ειδικοί θεωρούν πως η πρόσφατη αύξηση των ποσοτήτων υδρογονανθράκων οι οποίες βγαίνουν από το στενό οφείλεται στην επέκταση των τακτικών σύντομων δρομολογίων υπό την προστασία του αμερικανικού ναυτικού πλοίων που μεταφέρουν αργό από τερματικούς σταθμούς σε μεγάλα δεξαμενόπλοια που περιμένουν έξω από το Ορμούζ. Ορισμένες πηγές βλέπουν τους καρπούς μυστικών συμφωνιών.

Ωστόσο οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στο Ορμούζ συνεχίζονται τις τελευταίες ημέρες και πλέον εξαπλώνονται και πέραν αυτού.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανέφερε χθες βράδυ ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «βλήματα» άγνωστου τύπου και προέλευσης 51 ναυτικά μίλια (94 χιλιόμετρα) ανοικτά από τις αρχές του Κατάρ, κάνοντας λόγο για «θύματα», χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αναφερόταν σε νεκρούς ή τραυματίες ναυτικούς, ούτε τον αριθμό τους.