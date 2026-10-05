Σε νέα επίθεση κατά της Ουάσινγκτον προχώρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την προοπτική συνέχισης της διπλωματικής διαδικασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες εξεύρεσης διεξόδου παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Ιρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνάντησής του τη Δευτέρα στην Τεχεράνη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA, ο Πεζεσκιάν συνέδεσε ευθέως τις προηγούμενες επαφές με την Ουάσινγκτον με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν εις βάρος της χώρας του.

«Μέχρι στιγμής, μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές μετά από συνομιλίες και αυτό δείχνει ότι δεν επιδιώκουν διάλογο. Αντίθετα, στόχος τους είναι η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.

Πεζεσκιάν: Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την αμερικανική πλευρά, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι οι ενέργειες της Ουάσινγκτον έχουν υπονομεύσει την αξιοπιστία οποιασδήποτε νέας διαπραγματευτικής προσπάθειας.

«Με έναν εχθρό που καθημερινά καταφεύγει σε δολοφονίες, κυρώσεις, πιέσεις και απειλές και που παραβιάζει τις δεσμεύσεις του, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν νόημα», δήλωσε.

Οι νέες δηλώσεις έρχονται μετά την αποτυχία των τελευταίων διπλωματικών προσπαθειών να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Έμμεσες επαφές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με τις θέσεις των δύο πλευρών να παραμένουν σε μεγάλη απόσταση.

Το Κατάρ έχει αναλάβει ενεργό μεσολαβητικό ρόλο, ενώ στις προσπάθειες για την εξεύρεση συμβιβασμού συμμετέχει και το Πακιστάν. Το Ιράν έχει διαβιβάσει προτάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ άλλων με την άρση αμερικανικών κυρώσεων και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι επαφές δεν έχουν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.

Βαθαίνει η δυσπιστία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον

Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο, καθώς η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων μεγάλης κλίμακας αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε ισχυρότερη απάντηση.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται ολοένα πιο δύσπιστη ως προς το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και η στρατιωτική πίεση.

Η τελευταία τοποθέτηση του Πεζεσκιάν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε διαμηνύσει ότι η Τεχεράνη δεν έχει εγκαταλείψει την επιλογή του διαλόγου. Είχε επισημάνει ότι το Ιράν δεν απέφυγε ποτέ τις συνομιλίες και δεν σκοπεύει να το κάνει, παρά το γεγονός ότι –σύμφωνα με τον ίδιο– η χώρα δέχθηκε τρεις επιθέσεις ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις.

Οι νέες δηλώσεις του, ωστόσο, αποτυπώνουν την περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος και το βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης που εξακολουθεί να εμποδίζει την επανεκκίνηση μιας ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας.